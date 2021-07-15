Borsada ayı piyasası nedir, nasıl olur?

Borsada ayı piyasası, genel olarak piyasa durumlarının karamsar olduğunu ve fiyatların bir süre boyunca düşüşte olacağını ifade eder.

Borsada ayı piyasası yaşanmasının sebepleri ise genel olarak şunlar oluyor:

Hem gelir hem de tüketimde (talepte) uzun bir süre ekonomik durgunluğun yaşanması.

Yüksek işsizlik oranlarının artması ve bu yüzden konutlara olan talebin azalması.

Enflasyonun artması adına faiz oranlarının yükselmesi.

Kredi veren kurumların kredi standartlarını sıkılaştırması, kimi şirketlerin borç alması, proje yatırımı yapması ve daha çok istihdam sağlamalarını zorlaştırmaktadır. Yani şirketler yaşanan belirsizlikten dolayı yatırım yaparken isteksiz olurlar.

Borsada boğa piyasası yaşanmasının sebepleri ise genel olarak şunlar oluyor:

Ekonomik açıdan yaşanan büyümenin daha yüksek gelirle tüketimdeki talebi yönlendiriyor olması.

Düşük işsizlik oranlarının aşağıya çekilmesi ve konut talebinin artması. Faizlerdeki düşük oranlar tüketimde artışa neden olmaktadır.

Kredilerdeki şartların kolaylaşması, şirketlerin borç para almaları, proje finanse etme ve daha çok istihdam sağlamalarını kolaylaştıran kredi şartları. Yani oranlar düşük olacağından dolayı şirketler yatırım yapma konusunda hazırlıklı olacaklar.

Hisse senet fiyatlarında yaşanan artış, ekonomideki iyileşme ile büyümenin göstergesi olabilir.

Bu doğrultuda hangi pazarın aşağıya ya da yukarıya gitme olasılıklarının daha yüksek olduğunun bilincinde olmak oldukça önem gösterir. Bunun nedeni ise yanlış bir yatırımınız varsa, elde ettiğiniz kara zarar verebilir, bunun sonucunda da yaptığınız yatırım üstünde olumsuz bir getiriye neden olunabilir. 2008’de birçok emlak şirketi iflas etmiş ve bunun sonucunda hacizler konut piyasasında oldukça geniş bir olumsuz etkiye neden olmuştur. Daha çok vatandaşın işlerini kaybetmesi ve bunun sonucunda daha uygun fiyatlı konutlara geçiş yapmak istemeleriyle konut piyasasında düşüş yaşanmaya başlandı ve bu da konut talebinde azalma yaşanmasına sebep oldu.

Yaşanan bu büyük durgunluğun başı 2009 yılında durgunluğa dönüştüğünden dolayı kısa süreli bir durgunluk oldu, fakat birçok kişi tarafından fiyatlarda da düşüş yaşanması ve 2011 ile 2012 yılına dek bu durumun toplanması beklenmekteydi.

Ayı piyasası, ekonomideki genel eğilimde düşüş yaşandığını belirtiyor. Genel olarak, işsizlik oranı yükseldiğinde ya da yüksek olduğu zaman, faiz oranlarında artış yaşandığı ve bir evin gelirinde azalmaya neden olan bir ayı piyasası oluşmaktadır. 2008’deki mali kriz sonrasında, küresel ekonomi alanında, dünyanın tamamında gayrimenkulle diğer tüm mülkler ile alakalı yapılan yatırımlar adına büyük sonuçlara neden olan olumsuz bir değişim yaşanmıştır.

Boğa ve ayı piyasasının ne olduğunu tam anlamıyla anladığınız zaman, boğa ya da ayı piyasasının hangisinde olduğunuzu belirleyip yatırım yapmaktan ya da yatırım yaptığınızda karınızı kolaylıkla elde edip, bunlarda başarılı olup olmayacağınızı ve portföyünüz adına bir zararı olup olmayacağını rahatlıkla anlayabiliyorsunuz.