İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Son Dakika
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...

Borsada ayı piyasası nedir, nasıl olur?

Borsa piyasasını belirtmek için çeşitli kavramlar kullanılmaktadır. Borsa için kullanılan kavramlardan birisi de ayı piyasasıdır. Peki, borsada ayı piyasası nedir, nasıl olur? İşte cevabı…

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:18
Borsada ayı piyasası nedir, nasıl olur?
Takip Et:

Borsada ayı piyasası, genel olarak piyasa durumlarının karamsar olduğunu ve fiyatların bir süre boyunca düşüşte olacağını ifade eder.

Borsada ayı piyasası yaşanmasının sebepleri ise genel olarak şunlar oluyor:

  • Hem gelir hem de tüketimde (talepte) uzun bir süre ekonomik durgunluğun yaşanması.
  • Yüksek işsizlik oranlarının artması ve bu yüzden konutlara olan talebin azalması.
  • Enflasyonun artması adına faiz oranlarının yükselmesi.
  • Kredi veren kurumların kredi standartlarını sıkılaştırması, kimi şirketlerin borç alması, proje yatırımı yapması ve daha çok istihdam sağlamalarını zorlaştırmaktadır. Yani şirketler yaşanan belirsizlikten dolayı yatırım yaparken isteksiz olurlar.

Borsada boğa piyasası yaşanmasının sebepleri ise genel olarak şunlar oluyor:

  • Ekonomik açıdan yaşanan büyümenin daha yüksek gelirle tüketimdeki talebi yönlendiriyor olması.
  • Düşük işsizlik oranlarının aşağıya çekilmesi ve konut talebinin artması. Faizlerdeki düşük oranlar tüketimde artışa neden olmaktadır.
  • Kredilerdeki şartların kolaylaşması, şirketlerin borç para almaları, proje finanse etme ve daha çok istihdam sağlamalarını kolaylaştıran kredi şartları. Yani oranlar düşük olacağından dolayı şirketler yatırım yapma konusunda hazırlıklı olacaklar.
  • Hisse senet fiyatlarında yaşanan artış, ekonomideki iyileşme ile büyümenin göstergesi olabilir.

Bu doğrultuda hangi pazarın aşağıya ya da yukarıya gitme olasılıklarının daha yüksek olduğunun bilincinde olmak oldukça önem gösterir. Bunun nedeni ise yanlış bir yatırımınız varsa, elde ettiğiniz kara zarar verebilir, bunun sonucunda da yaptığınız yatırım üstünde olumsuz bir getiriye neden olunabilir. 2008’de birçok emlak şirketi iflas etmiş ve bunun sonucunda hacizler konut piyasasında oldukça geniş bir olumsuz etkiye neden olmuştur. Daha çok vatandaşın işlerini kaybetmesi ve bunun sonucunda daha uygun fiyatlı konutlara geçiş yapmak istemeleriyle konut piyasasında düşüş yaşanmaya başlandı ve bu da konut talebinde azalma yaşanmasına sebep oldu.

Yaşanan bu büyük durgunluğun başı 2009 yılında durgunluğa dönüştüğünden dolayı kısa süreli bir durgunluk oldu, fakat birçok kişi tarafından fiyatlarda da düşüş yaşanması ve 2011 ile 2012 yılına dek bu durumun toplanması beklenmekteydi.

Ayı piyasası, ekonomideki genel eğilimde düşüş yaşandığını belirtiyor. Genel olarak, işsizlik oranı yükseldiğinde ya da yüksek olduğu zaman, faiz oranlarında artış yaşandığı ve bir evin gelirinde azalmaya neden olan bir ayı piyasası oluşmaktadır. 2008’deki mali kriz sonrasında, küresel ekonomi alanında, dünyanın tamamında gayrimenkulle diğer tüm mülkler ile alakalı yapılan yatırımlar adına büyük sonuçlara neden olan olumsuz bir değişim yaşanmıştır.

Boğa ve ayı piyasasının ne olduğunu tam anlamıyla anladığınız zaman, boğa ya da ayı piyasasının hangisinde olduğunuzu belirleyip yatırım yapmaktan ya da yatırım yaptığınızda karınızı kolaylıkla elde edip, bunlarda başarılı olup olmayacağınızı ve portföyünüz adına bir zararı olup olmayacağını rahatlıkla anlayabiliyorsunuz.


Son Güncelleme: 15.07.2021 14:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Borsada Boğa Piyasası NeBorsada Ayı Piyasası Ne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mpax Coin battı mı? Mpax Coin ne oldu?
Mpax Coin battı mı? Mpax Coin ne oldu?
Beğendik market kurbanlık fiyatları 2021
Beğendik market kurbanlık fiyatları 2021
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ve ne kadar ödenecek? 2021 Kurban bayramı ikramiye miktarları
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ve ne kadar ödenecek? 2021 Kurban bayramı ikramiye miktarları
Bim A101 Migros Carrefour Kurbanlık Ücretleri Ne Kadar? 2021 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları
Bim A101 Migros Carrefour Kurbanlık Ücretleri Ne Kadar? 2021 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları
QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyası
QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyası
TOKİ’den ucuz ev almak isteyenlere müjde!
TOKİ’den ucuz ev almak isteyenlere müjde!

Popüler Haberler

Borsada ayı piyasası nedir, nasıl olur?
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları
Börü ne demek, anlamı nedir? Börü filmi nerede çekildi? Börü konusu ve oyuncuları
Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi gün, hangi kanalda, ne zaman?
Mahrem ne demek, anlamı nedir?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak?
PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi
Mahrem oyuncuları gerçek kişiler mi?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yerleri
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Hangi hastalar malulen emekli olabilir? 2021 Malulen emekli çalışabilir mi?
Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?
28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?
Kurban Bayramında Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi?
Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Online Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
15 Temmuz şehitleri kimlerdir? 15 Temmuz'da şehit olan isimler
Spor Toto Süper Lig yeni sezon Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?
Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.