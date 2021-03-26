Borsa İstanbul'da yönetim değişikliği: Genel Müdürlüğe Korkmaz Enes Ergun getirildi!

Bugün Borsa İstanbul’da yapılan Genel Kurul toplantısında yönetim değişikliğine gidildi. Genel Kurul'da görevi bırakan Hakan Atilla’nın yerine genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Korkmaz Enes Ergun atandı. Gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada önce yönetim kurulu üyesi seçilen Korkmaz Enes Ergun'un genel müdürlük görevinde de olacağı bildirildi.

BORSA İSTANBUL'UN GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

24 yıl boyunca borsa kariyerinde bulunan Korkmaz Enes Ergun, birçok şirketin halka arzını gerçekleştirdi işlemde olan şirketlerin incelenmesi ile birlikte piyasa faaliyetlerini de yönetti.

1997 yılında, Ankara Üniversitesi'nde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’a girerek Borsa kariyerine başlamış oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Korkmaz Enes Ergun son 24 yıldır 'Borsa ve Sermaye Piyasaları' hakkında büyük tecrübeye sahip oldu.