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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor ile birlikte diğer birçok endeksin de değerlendiği gözlemlendi. Analistler rekorun kırılmasında piyasalara verilen güvenin büyük etkisi olduğunu aktardı...

27 Kasım 2020 Cuma 00:40
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan artış gösterirken toplam işlem hacmi de 27,5 milyar lira seviyesinde gözlemlendi.


Bankacılık endeksinin yüzde 2,27, holding endeksinin yüzde 1,46 oranında değerlendiği görülürken sektör endeksleri arasında en çok kazandıranın yüzde 3,54 oranı ile bilişim olduğuna tanıklık edildi. En çok kaybettiren endeks ise yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak belirlendi. BIST 100 endeksi bu rekor ile birlikte en yüksek seviyesine 1.343,93 puana yükseltmiş oldu.

Analistler tarafından yapılan değerlendirmelere bakıldığında son zamanlarda atılan piyasa dostu adımlar ve verilen güven ile birlikte Türk lirası varlıklara talebin artış gösterdiğini aktardılar. Yarın ülke içinde TC Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ile birlikte, ekonomik güven endeksi, ülke dışında Euro bölgesinde tüketici güven verilerinin gözlemleneceği ifade edildi.

Covid-19 salgınına karşı mücadelede ortaya konan aşı haberlerinin yanında jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasalara büyük etkisi olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 puanın direnç, 1320 puanın ise destek konumunda olduğunu dile getirdiler.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:40
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BorsaBIST 100Borsa İstanbul
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