Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan artış gösterirken toplam işlem hacmi de 27,5 milyar lira seviyesinde gözlemlendi.
Analistler tarafından yapılan değerlendirmelere bakıldığında son zamanlarda atılan piyasa dostu adımlar ve verilen güven ile birlikte Türk lirası varlıklara talebin artış gösterdiğini aktardılar. Yarın ülke içinde TC Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ile birlikte, ekonomik güven endeksi, ülke dışında Euro bölgesinde tüketici güven verilerinin gözlemleneceği ifade edildi.
Covid-19 salgınına karşı mücadelede ortaya konan aşı haberlerinin yanında jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasalara büyük etkisi olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 puanın direnç, 1320 puanın ise destek konumunda olduğunu dile getirdiler.