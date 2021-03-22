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Borsa devre kesici ve BİST devre kesici kaç dakika sürer?

Borsada yaşanan ani değişiklikler sebebiyle insanlar borsanın durumunu merak edip araştırmaya başladı. Devre kesicinin ne olduğunu bilmeyen vatandaşların kafası karıştı. Devre kesicinin ne olduğunu, ne amaçlarla kullanıldığı ve kaç dakika sürdüğünü sizler için araştırdık.

22 Mart 2021 Pazartesi 17:01
Borsa devre kesici ve BİST devre kesici kaç dakika sürer?
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Borsa İstanbul yani BİST 100 endeksi pazartesi günü 6,65 kayıpla 1.427,33 puanla haftaya başlamış oldu. Açılıştan kısa bir süre sonra devre kesici uygulandı. 30 dakikalık aradan sonra saat 10.30’da yeniden açılan BİST 100’de kayıplar yüzde 7’nin üzerine çıktı. 8 dakikalık işlemlerin ardından tekrar devre kesici uygulandı. 

 

Devre kesici

Yatırımcıların belirlenmiş olan sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama olanağı sağlamak için kullanılan sigorta sistemine devre kesici denmektedir. Bu sistem 2015 yılında uygulamaya başlanmıştır. 

Piyasada bazen ani hareketlilikler olabilmektedir. Bu durunlarda bir payın fiyatı yüzde 10 yükseliş veya yüzde 5 düşüş yaşarsa devre kesici uygulanır. Bir paydaki sürekli olan işleme devre kesici sayesinde ara verilir. Devre kesici uygulandığında bir payda tek fiyat yöntemiyle fiyat oluşturmak amacıyla belirli bir süre boyunca emir toplanır. Süre bittiğinde emirler eşleştirilir ve fiyat belirlenir. Oluşan fiyat duyurulur ve sürekli işlem yöntemine devam edilir. Devre kesici sayesinde hem yatırımcı hem de piyasa korunmuş olur. 

 

Devre kesicinin tetikleme oranı

Yıldız Pazar’da %10

Ana Pazar’da %7,5

Alt Pazar’da %5

 

Devre kesiciden sonra emir toplama süresi

Yıldız Pazar’da 5 dakika

Ana Pazar’da 15 dakika

Alt Pazar’da 15 dakika

 

Devre kesiciden sonraki eşleştirme süresi

Yıldız Pazar’da 2 dakika

Ana Pazar’da 2 dakika

Alt Pazar’da 15 dakika



Son Güncelleme: 22.03.2021 17:01
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Anahtar Kelimeler:
BorsaBorsa İstanbulBİSTDevre Kesici
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