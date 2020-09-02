İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir? Borç kapatma kredisi şartları 2020

Bazı bankalar tarafından birden fazla bankaya borcu olan kişiler için özel borç kapatma kredisi kampanyası başlatılmıştır. Kampanya başlatan bankalar uygun ödeme şartları ile kişilerin borçlarını ödeme imkanı sunuyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:03
Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir? Borç kapatma kredisi şartları 2020
Takip Et:

Birçok kişi borçlarını kapatmak adına kredi çekmektedir. Bazı bankalar gerekli şartları yerine getiren kişilere borçlarını kapatmaları için kredi imkanı sunmaktadır.

QNB Finansbank borç kapatma kredisi

Müşterilerinin borçlarını kapatmaları için kredi imkanı sunan QNB, bu krediyi 0,84 faiz oranı ile vermektedir. Kişilerin kredi notları ve banka müşterisi olup olmamalarına göre bu faiz oran değişmektedir. Bu oranlar ile kredi çekmek isteyen kişiler, borç kapatma kredisine birden fazla yolla başvurabilmektedir:

  • Banka şubesine başvuru yapan kişiler krediden yararlanabilir.
  • Bankaya ait resmi intenet sitesinden başvuru oluşturulabilir.
  • T.C. kimlik numarasını 5030’a kısa mesaj olarak yollayarak başvuru yapılabilmektedir.

Şekerbank borç kapatma kredisi

Şekerbank borç kapatma kredisi çekecek kişiler için 1,39 faiz oranı belirlemiştir. Bu faiz oranı ile kredi çekecek kişilere 60 aya varan vade seçeneği sunulmaktadır. Kişiler için verilen kredi tutarı ise en fazla 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Kredi tutarına göre krediden 0,5 kredi tahsis tutarı alınmaktadır.

Krediden yararlanmak isteyen kişiler şu belgeleri bankaya teslim etmelidir:

  • Kimlik fotokopisi
  • İkametgah belgesi
  • Ödenmiş fatura öneği
  • Gelir belgesi
  • Ek gelir belgesi

Şekerbank’tan kredi çekmek isteyen kişiler belgeleri eksiksiz bir şekilde bankaya teslim etmesi gerekir. Ayrıca başvuru formu da doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

TEB borç kapatma kredisi

Borç kapatma kredisini TEB bankasından çekecek kişilere banka tarafından 0,95’lik faiz oranı hizmeti sunulmaktadır. 60 aya varan vade seçeneğiyle bu krediyi kullanacak kişiler uygun ödeme koşulları verilmektedir. Krediye başvuracak kişiler şubelere bizzat giderek veya dijital ortamdan başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Aktif Bank borç kapatma kredisi


Aktif Bank borç kapatma kredisini sadece müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Banka tarafından kişiye ait borçların toplamı hesaplanarak bu borçlar için kişiye 1,98 faiz oranı ile kredi verilmektedir. Emekli maaşını PTT’ye aktaran kişilerinde yararlandığı krediden 50 TL ücret kesilmektedir. Bu krediden yararlanmak isteyen kişiler PTT şubelerine giderek bizzat başvuru gerçekleştirebilirler. Kişilerden kredi başvurusu için istenilen belgeler şu şekildedir:

  • Kimlik belgesi
  • İkametgah belgesi
  • Gelir belgesi

Denizbank borç kapatma kredisi

Denizbank borç kapatma kredisi adı altında sadece müşterilerine bu krediden yararlanma imkanı vermektedir. 0,79 faiz oranı ile müşterilerine kredi imkanı sunan banka, 60 aya varan vade seçeneğiyle bu krediden müşterilerinin yararlanmasını sağlıyor. Krediye başvuracak kişilerden istenilen belgeler şu şekildedir:

  • Bireysel kredi başvuru formu
  • Kimlik belgesi ve fotokopisi
  • İkametgah belgesi
  • Ödenmiş fatura belgesi
  • Gelir belgesi

Vakıfbank borç kapatma kredisi

Borç transferi ile müşterilerine kredi imkanı sunarak borçlarından kurtulmayı sağlayan Vakıfbank, bu krediyi müşterilerine 1,69 faiz oranı ile vermektedir. En fazla 20.000 TL kredi imkanı sunan banka bu tutarı ödemek için müşterilerine en fazla 60 ay vade vermektedir. Banka kredi için müşterisinden 250 TL’lik ücret talep etmektedir. Kredi için gerekli belgeler şunlardır:

  • Kimlik belgesi
  • Gelir belgesi
  • Ek gelir belgesi
  • İkametgah belgesi

ING Bank borç kapatma kredisi

Başvuran kişilerin tüm borçlarını tek bir çatı altında toplayan ING Bank, bu borçları müşterilerinin kolayca ödeyebilmesi için oluşturulan plan çerçevesinde onlara kredi imkanı sunmaktadır. Borç kapatma kredisi veren banka, bu krediyi 1,14 ile 2,09 arasında belirlenen faiz oranına göre verilmektedir. Banka müşterisi olan kişiler dijital ortamdan krediye başvuru gerçekleştirebilirken, banka müşterisi olmayan kişiler bizzat şubelere giderek başvurularını gerçekleştirebilirler.

60 aya varan vade seçeneği sunan banka 100.000 TL’yi bulan kredi imkanını müşterilerin sunmaktadır. Kişiler krediyi kullandıktan 3 ay sonra ödemeye başlama imkanına sahiptir. Kredi kullanacak kişilerden gelir belgesi, kimlik belgesi ve ikametgah belgesi istenmektedir.

Akbank borç kapatma kredisi

Akbank borçlarını kapatmak isteyen müşterileri için 6 ile 12 ay arasında vade seçeneği ile kredi vermektedir. 1,25 faiz oranı ile kredi veren banka, kredi tutarının en yüksek limitini ise 20.000 TL olarak belirlemiştir.

Bu krediye başvurmak isteyen kişiler gelir belgesi, ikametgah belgesi ve kimlik belgesini bankaya teslim etmesi halinde krediden yararlanabilmektedir. Akbank müşterileri kredi başvurusunu dijital ortamdan gerçekleştirebilir.



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Borç Kapatma KredisiBankalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası

Popüler Haberler

2020 Danimarka asgari ücret tutarı
Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir? Borç kapatma kredisi şartları 2020
İstifa eden memurların geri dönüş ve diğer hakları nelerdir? Memurlar kıdem tazminatı alabilir mi?
Bankalardan çiftçilere finansman desteği müjdesi
Güncel Ev Tüpü Fiyatları
SGK soyadı değişikliği yapılması için gerekenler nelerdir?
İstifa eden memur hangi haklara sahiptir? Görevinden ayrılan memurlara tanınan haklar
Devlet elektrik desteği para yardımları ne kadar? Elektrik yardımı nasıl alınır?
Menajerimi Ara Jülide kimdir? Nazlı Senem Ünal hakkında bilgiler
Muallim filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Alışveriş uygulaması Getir çalışanı corona virüs nedeni ile gözlem altında!
Dul maaşı naşvuru şartları nelerdir, nasıl alınır? Dul maaşının kesilmesine ne neden olur?
PUBG Yeni sezonu için fragman yayınladı
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
HSK Personel Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Neler? HSK Sözleşmeli Büro Personeli Alım İlanı Başvuru Tarihleri
Engellilere Kredi Veren Bankalar ve Şartları
ATEG Vakfı Bursu Başvurusu için gerekenler nelerdir?
İsteğe bağlı sigorta düzensiz prim ödeme halinde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Kazakistan'da çalışma sonrasında ne kadar Asgari Ücret alabilir? Kazakistan market fiyatları?
Krediye başvuran kişiler kredilerine ne zaman ulaşır? Kredi ne zaman hesaba yatırılır?
Bakıcılar için sigorta teşvikleri ne kadar, sigorta primleri ve aylık prim hesaplamaları?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.