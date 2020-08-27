Borç Kapatma Kredisi Veren 5 Banka

Bankalara olan borçlarınızı tek bir banka üzerinden ödemek ve kapatmayı arzuluyorsanız bazı bankalara kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu borç kapatma kredilerine yalnızca ihtiyaç kredisi borçlarınızı ve kredi kartına ait olan borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Başvuruda bulunduğunuz banka kredi vereceği kişilere bankanın şartlarına yeterli olup olmadıklarını araştırırlar. Bazı bankalar borç transferi kampanyası yaptığını belirtmekte fayda var. Kredi başvurusunda bulunacaksanız en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgenizi iletmeniz yeterlidir. İntenet ve SMS yoluyla da başvuruda bulunursanız onaylanması pek de muhtemel değildir.

Şekerbank borç transferi kredi kampanyası

Şekerbank borç kapatma kredilerinde kendisini hep güncel tutmuştur. 100.000 TL’ye kadar olan tüm banka borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunan müşteriler 60 ay vadeye kadar borçlarını kapatma şansı yakalarlar. Şekerbank borç kapatma kredisinden yararlanacak olan kişiler kredi alabilmesi için minimum 3 ay sigortalı olması şarttır. Emekli vatandaşlar ise maaşlarını Şekerbank’a taşıdığı takdirde borç transferi kredisinden faydalanabilir. En yakın Şekerbank şubesine başvuruda bulunarak aynı gün içinde kredi sonucunuza dair bilgi alabilirsiniz.

Akbank borç kapatma kredisi kampanyası nedir?

QNB Finansbank borç kapatma kredisi

Akbank’ın belirlemiş olduğu şartları taşıyan kişiler 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredilerini ve kredi kartlarını Akbank’a taşıma kredisi alabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunmak için en yakın Akbank şubesine müracaat etmeniz yeterlidir. Kredi notu düşük olan emekli vatandaşlar ise maaş taşıması halinde yüksek limitlere kadar ihtiyaç ve borç kapatma kredisi hakkına sahip olabilir. Akbank 60 ay vade ve 3 aya kadar erteleme şansı sunmaktadır.

Bu banka üstünden borç kapatma kredisi 75.000 TL’ye kadar verilebilmekte. Yapılacak olan başvurular ise sadece QNB Finansbank şubelerinden yapılır. Başvuruda bulunarak hızlı ve kredi onayı alarak krediniz kullanmaya başlayabilirsiniz. Diğer bankalarda ise ihtiyaç kredisi borçlarınızı ve kredi kartı borçlarınızın tamamını banka ödeyecektir. Krediniz onaylandığında ise size para akışı sağlamayarak borçlarınızı ödeyecektir. 3 ay ertelemeli ve 60 ay vadeli kredi kullanma imkânı sunuluyor.

Garanti BBVA borçları kapatan kredi nedir?

Garanti BBVA en az 3 aylık sigortası olan ve 6 ay düzenli olarak ödemelerini gerçekleştiren kişilere 100.000 TL ‘ye kadar borç kapatması için kredi imkanı sunar. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler ise banka şubesine gitmeleri gereklidir. 100.000 TL borç kapatma kredisine sahip olacaksınız. 65 yaşına kadar TC kimliği bulunan herkesin kredi işlemi gerçekleşebilir. 60 ay vade ve 3 ay erteleme imkanıda mevcuttur.

Ziraat bankası borç kapatma kredisi

Ziraat bankası kamu bankası olmasından ötürü devlet yardımı alarak müşterilerine hızlı ve kolay kredi imkanı sunar. Ziraat bankası kredi başvurusunda bulunduğunuzda banka kredi borçlarınızın hesabını yaparak 60 ay vadeye kadar size 100.000 TL kredi imkanı verir. Borçlarınız hesabı yapıldığından sonra ise banka siz kredinizin onay alıp alamadığına dair bilgilendirmeyi yapar. Bu kredileri kullanmanız için yakınızdaki Ziraat Bankası şubesine giderek faizleri öğrenip kredi başvurunuzda gerçekleştirebilirsiniz