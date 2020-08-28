Borç kapatma kredisi nasıl alınır? Borç kapatma kredisi veren bankalar ve şartları

Borcu Olanlara Müjde! Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Birçok vatandaş bankalara borçlarını ödemekte zorlanmakta ve birden fazla bankaya borcu bulunmaktadır. Her bankaya ayrı tarihlerde borç ödeyen vatandaş, maddi ve manevi olarak yorulmaktadır. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan rahatlamak için borç kapatma kredisi verileceği bazı bankalar tarafından açıklandı.

Bu kredi ile tek bir banka üzerine borçlanacak ve borcunuzu tek bir bankaya belirlenen bir gün içerisinde ödeyebileceksiniz. Her ay farklı bankalara farklı günler içerisinde para yatırmak sizi yorabilir. Hesabınızı yapmakta zorlayabilir ve ekonomik açıdan düşüşe geçmenize neden olabilir. Bu nedenle borç kapatma kredisi alarak borcunuzu bir bankanın altında toplayarak daha rahat hesap kitap tutabilirsiniz.

Borç kapatma kredisi veren bankalar bulunmaktadır. Bu bankalar şunlardır;

-QNB Finansbank,

-Garanti BBVA,

-Denizbank,

-Akbank,

-Halkbank,

-Ziraat Bankası,

-Şekerbank.

Ayrı ayrı bankalara olan borcunuzu tek bir banka altında toplayan bu 7 banka aynı zamanda borç kapatma kredisi için düşük faiz oranı uygulamaktadır. Bütün borçlarınızı öder ve sadece kendisine borçlu olmanızı sağlar. İnsanlar sürekli farklı bankalardan kredi veya kredi kartı alarak borçlanmaktadır. Bu borçları öderken tek bir çatı altına alarak ödemek bütçenizi aylık hesaplamanıza yardımcı olacaktır.

2020 Borç Kapatma Kredisi Bankalar ve Faiz Oranları

Borç kapatma kredisi veren bankalar, bu kredi için düşük faiz oranları uygulamaktadır. Borç veya Transfer kredisi adı altında belirli bankalar tarafından verilen bu kredi için genellikle &0,89 oranında faiz oranı uygulanmaktadır. %1,25 faiz oranına kadar değişiklik göstermektedir. Size en uygun faiz oranlı bankayı seçerek borç kapatma kredisi başvurusu yapabilir ve borcunuzu tek bir bankanın altında toplayarak ödemelerinizi kolay hale getirebilirsiniz.

2020 Borç Kapatma veya Transfer Kredisi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Borç kapatma kredisi almak isteyenler yukarıda belirtilen bankalara giderek başvuru yapabilirler. Bu bankaların genel olarak aradığı şartlar borçlarla ilgili yasal takibin olmamasıdır. Banka borçlarınız yüzünden herhangi bir yasal sürecin başlatılmamış olması gerekmektedir. Ayrıca bu bankalar sizden gelir belgesi de istemektedir. Gelir belgesi ile birlikte ve yasal süreç içerisinde değilseniz borç kapatma kredisine başvuru yapabilirsiniz. Borç kapatma kredisinin taksitleri gelir belgenize göre düzenlenir ve maaşınızın yarısını geçmeyecek şekilde hesaplanır. İpotekli bir şekilde de borç kapatma kredisi veren bankalar bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen bankaların şubelerine giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Borç kapatma kredisi başvurunuz onaylandığı zaman diğer bankalar üzerinde bulunan borçlarınızın tamamı kapatılacaktır.