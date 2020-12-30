Borç kapama kredisi veren bankalar bunlar, acele edin hemen başvurun!

Bütün vatandaşların, içinde bulundukları bu zorlu süreçte tek sıkıntıları borçlarından kurtulmak. Bu durumun farkında olan bazı bankalar vatandaşalar destek olarak kredi kartı borç kapatma ve transfer kredisi imkanı sunması borcu olan vatandaşları rahatlattı. Bu kredi kartı borç kapama ve transfer kredisinden faydalanmak için düzenli ödeme yapıyor olmak en önemli şarttır. Krediyi veren bankalar gündemin en merak dilen konularından oldu. Bankaları arayarak yada online işlemle krediye başvuru olmuyor. Tek seçenek bankaların şubelerine giderek kredi kartı borç kapatma ve transfer kredisi başvurusu yapabilecekler.

Kredi Kartı Borç Kapatma Ve Transfer Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Kredi kartı borç kapatma ve transfer kredisi veren bankaların hangileri olduğu vatandaşların araştırdığı konulardan oldu. Herkesin borçlarını tek bir çatı altında toplası için yardımcı olan bankalar:

Akbank Kredi kartı borç bitirme ve transfer kredisi seçenekleri için tam olarak 12 ay vadeli ile birlikte 20 bin TL ye kadar kredi veriyor.

QNB Finansbank danışanlarına özel olarak belirtilen faiz oranlarıyla beraber 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyor.

İNG Bank Kredi kartı borç kapatma ve transfer kredisi seçenekleri için müşterilere özel olarak yapılan faiz oranlarıyla birlikte 20 bin Türk Lirasına kadar kredi veriyor.

Garanti Bankası Kredi kartı borç kapatma ve transfer kredisi altenatifi için ise 36 aya varan vadeyle beraber 25 bin Tük Lirasına kadar kredi sunuyor.

Denizbank Kredi kartı borç kapama ve transfer kredisi seçenekleri için danışmalarına özel olarak 20 bin TL’ye varan kredi imkanı sağlar.

Ziraat bankası ve Şekerbank da Kredi kartı borç kapama ve transfer kredisi için bir çok seçenek sunan bankalardan.

Belirtilen bankalar farklı bankalar üstünden borçları yer alan müşterilerinin borçlarını sadece bir banka bünyesinde toplayıp, farklı faiz oranlarıyla birlikte bir fırsat sunuyor.

Kredi Kartı Borç Kapatma Ve Transfer Kredisi Ne Demek Ve Hangi Borçları Kapsıyor?

Herkesin merak ettiği konulardan olan kredi kartı borç kapatma ve transfer kredisi’nin ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor..

Borç transferini kapsayan işlemler;

-Farklı bankalardan kullanılmış olan ihtiyaç kredileri

-Başka bankalardan alınan kredi kartı borçları

-Değişik bankalardan alınmış araç kredi borçları için verilecektir.

Kredi kartı borç kapatma ve transfer kredisi kimler için hangi şartlar ile verilecek?

kredi kartı borç kapatma ve transfer kredisi, başka bankalardan alınan kredi kartlarıyla yapılan borçlara ve kredi borcu olanlar için şubelere gidilerek yapılan müracaat sonucunda verilecektir. Kişisel olarak yapılan müracaatlar için vatandaşların bireysel müşteri departman kısmına gitmeleri gerekirken esnaf sıfatında olan müşterilerin ticari ya da KOBİ müşteri bölümlerine gitmeleri şartı aranıyor. Bankalara şahsi olarak gidilerek yapılan başvurunun adımlarının ardından hangi bankalara kimin ne kadar borçu varsa ekranda görünecektir. Aranan bütün kriterlere uygun olan vatandaşların başvuruları ardından yapılan ufak bir çalışmanın ardından ne kadar kredi olması gerektiği incelenir. Aylık ödeme miktarlarının belirlenmesinin arkasından başvuran vatandaşlar kabul ederse borçları olan bütün bankalara borç ödemeleri yapılır. Ancak müşterilerin bu kapsamda nereye ne kadar borcu varsa o bankaları arayarakbu durumu söylemesi gerekir. Aksi bir durum meydana gelerek paralar askıda kalabilir. Bu nedenden dolayı yapılan EFT işlemlerinin ardından müşterilerin bankaları arayarak durumu anlatması ve borçlarını kapatma isteğinde bulunmaları lazımdır. Kredi kartı borç kapatma ve transfer kredisi nedir? Son günlerde bir hayli gündemi meşgul eden konulardan biridir. Kredi kartı borç kapatma ve transfer kredisi herkesin en merak ettiği konular arasında yerini aldı. Vatandaşların farklı bankalara kredi kartı ya da kredi borcunun olması lazımdır. Müracaat ederek bu borçları tek bir çatıda toplama olayına denir. Tüm bankalara olan borçlar başvuru yapılan banka tarafından ödenir. Böylelikle vatandaşlar birden fazla değil de sedece bir banka bünyesinde borçlarını ödemeye başlarlar. Tek bir yere borçlu olurlar.