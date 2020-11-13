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Black Cuma 2020 kampanyalar ve indirim tarihleri

Her yıl Kasım ayında düzenlenen Black Cuma 2020 kampanyalar ve indirim tarihleri ortaya çıktı. Efsane Cuma indirimi yapan firmalar ve indirim takvimi belli oldu.

13 Kasım 2020 Cuma 18:58
Black Cuma 2020 kampanyalar ve indirim tarihleri
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Her yıl Kasım ayında düzenlenen Black Cuma, Efsane Cuma ve Kara Cuma olarak bilinen indirim günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Firmalar birer birer indirim günlerinin ne zaman başlayacağını duyurmaya başladılar. Hepsiburada, N11, Media Markt, Zara, Bershka ile bütün markaların indirim takvimi ve indirimli ürünler ortaya çıktı.

Trendyol Black Cuma indirimi

Trendyol, Kasım ayında gerçekleşecek indirim günlerini 26 – 29 Kasım arasında gerçekleştirecek. Kadın, erkek ve çocuk bölümünde pek çok üründe indirime gidecek Trendyol, giyimden elektroniğe, süpermarketten kozmetik ürünlerine kadar pek çok üründe indirim yapacak.

N11 Black Cuma indirimi


N11’in geleneksel 11.11 indirimleri 11 Kasım 2020’de gerçekleşti. Online alışverişlerde indirimli ürünler müşterilerle buluşturuldu.

Media Markt Black Cuma indirimi

Media Markt, 27 Kasım günü başlayacak Black Cuma indirimlerini birkaç gün sürdürecek. Akıllı telefon, tablet, ev aletleri ve pek çok teknolojik ürüne Media Markt’ın büyük indirimiyle sahip olabilirsiniz.

Firmaların Black Cuma indirimleri 27 Kasım tarihinde başlayıp 30 Kasım’a kadar devam edecek. Mont, kaban, kazak, bot, çizme, ayakkabı ve takım elbise gibi pek çok ürün uygun fiyat avantajlarıyla satın alınabilecek.



Son Güncelleme: 13.11.2020 18:58
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Anahtar Kelimeler:
Black FridayEfsane Cuma
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