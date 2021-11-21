Biyomedikal Cihaz Teknikeri ne iş yapıyor? Biyomedikal Cihaz Teknikeri maaşları ne kadar?

Biyomedikal cihaz teknikeri, tip ile biyolojik bilimlerde kullanılmakta olan aleler ile cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı gibi konularda çalışma bilgisi ile becerisine sahip olan nitelikli personellerdir.

Biyomedikal cihaz teknikeri maaşları ne kadardır?

Biyomedikal cihaz teknikerlerinin aylık ortalama kazançları 4850 TL. Bu işi yapan kişilerin aylık minimum aldıkları ücret 2826 TL iken, maksimum kazançları ise 7800 TL'dir.

Biyomedikal cihaz teknikerliği için ne mezunu olmak gerekiyor?

Bu işi yapmak isteyen kişilerin en az önlisans mezunu olması gerekiyor.

Biyomedikal cihaz teknikeri ne iş yapıyor?

Biyomedikal cihaz teknikerlerinin yaptığı iş şunlardır;

- Tıp ile biyolojjik bilimlerde kullanılmakta olan alet ile cihazların şemalarına uygun bir şekilde yerine monte edilmesi,

- Aletlerin nasıl ve ne şekilde kullanıldığının ilgili kişilere gösterilmesi,

- Aletlerin bakımları ile onarımının yapılması.

Biyomedikal cihaz teknikeri meslek ana grubu

Teknisyen, tekniker ile yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek alt ana grubu

Sağlıkla alakalı yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek grubu

Tıp teknisyenleri ile eczacılık teknisyenleridir

Meslek birim grubu

Tıbbi görüntüleme ile tedavi edici cihaz teknisyenleridir

Biyomedikal cihaz teknikeri meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 3111.05'tir.