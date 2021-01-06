Biyolog maaşları 2021 ne kadar? Yeni başlayan biyolog aylığı ne kadar?

Biyoloji, dünyada daha az bilinen ancak çok önemli alanlardan biridir. Biyoloji ile uğraşan kişilere biyolog da denir. Ülkemizde bilimin önemi çok fazla olmasa da doğa ve yaşamla iç içe olan biyologlar buna çok ilgi gösteriyor. Binlerce kişi özel sektörde ve devlette biyolog olarak çalışıyor. Bu nedenle biyologların maaşlarının devlette ve özel sektörde ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı.

Biyolog nedir? Kimdir? Ne demek?

Biyolog kelimesinin kökeni, biyoloji bilimine dayanan Fransızcaya dayanmaktadır. Biyoloji yani biyolojik bilimler konusunda eğitim almış uzmanlara biyolog denir. Hayvanlar, insanlar, biyoloji, bakteriler ve virüsler bu uzmanlar tarafından incelediği ve araştırdığı konulardır. Bu alanda yapılan araştırmalar sayesinde hastalıklar keşfedilmiş, doğa tanınmış ve tedavi yöntemleri ortaya çıkmıştır.

Biyolog Çalışma Şartları ve Çalışma Saatleri (2021)

Personelin çalışma koşulları çok iyidir. Çünkü genellikle ofis veya laboratuvar gibi özel bir ortamda çalışırlar. Her türlü teknolojik ve teknik cihaza erişimleri vardır. Personel titiz, çalışkan ve disiplinli olmalıdır. Öte yandan, personelin çalıştığı sektöre göre çalışma saatleri değişebilir. Öneğin, devlet görevlileri sabah 8.30 ile 17.30 arasında çalışıyor. Özel kurumlarda ise çalışma saatleri genellikle 09.00-18.00 arasıdır. Ancak iş yüküne bağlı olarak gece gündüz de çalışabilirler.

Biyolog ne iş yapar?

Personelin sorumlulukları ve görevleri saymakla bitmez. Yapılan iş istihdam edilen sektöre, istihdam edilen kuruma ve görevlendirilen pozisyona göre değişebilir. Bu bağlamda bir biyoloğun sorumlulukları şu şekildedir;

Virüsler, hastalıklar ve bakteriler test edilir.

Teşhis, süreç incelemesi yapılır.

Tedavi için araştırma görevleri yapılır.

Sebzeler, meyveler vb. gıda maddeleri incelenir.

Canlılar arasındaki ilişkiler incelenir.

Organizmalar test edilir. İlişkileri analiz edilir.

Veriler ve önekler toplanır. Analizler yapılır.

Elde edilen sonuçlar kamuoyuna duyurulur.

Çevre sorunları da araştırılır.

Su analizi ve toprak analizi yapılır.

Biyolog maaşları ne kadar? (2021)

Biyologların maaşları devlette ve özel sektörde farklı miktarlarda ödeniyor. Özel sektörde ücret değişebilmektedir. Bu durumda, nispeten yüksek ve daha sabit olmaktadır. Çalışan ücretlerini belirleyen birçok değişken vardır. Ancak genel olarak özel sektörde ücretler 3-4 bin Türk lirası, devlette ise 5-6 bin Türk lirası civarındadır.

Devlette biyolog maaşı (2021)

Kamu sektöründe kıdem, hizmet yılları, aile ve çocuk ödenekleri, ekstra ücret, fazla mesai ücreti, ve çalışma alanı ücretler üzerinde etkilidir. Ayrıca, sigorta ve BES kesintileri ve sendika aidatları da aylıkları üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

8/1'den yeni başlayan biyologların maaşı yaklaşık 5.000 TL,

6/3 dereceli 5 yıllık tecrübeli bir biyoloğunun maaşı yaklaşık 5.250 TL,

4/2 derecede 10 yıllık tecrübeli bir biyoloğun maaşı yaklaşık 5.400 TL,

2/1 derecede 15 yıllık tecrübeli bir biyoloğun maaşı yaklaşık 5.600 TL,

1/3 derecede 20 yıllık tecrübeli bir biyoloğun maaşı yaklaşık 5.750 TL,

1/4 derecede 25 yıllık tecrübeli bir biyoloğun maaşı yaklaşık 6.000 TL’ye yakın olmaktadır.

Özel sektörde biyolog maaşı (2021)

Özel sektörde maaş politikaları genellikle iyi değildir. Özellikle sektöre yeni başlayanların ücretleri çok düşüktür. Ayrıca çalıştığınız firmanın yaptığı işler ve uluslararası ilişkiler de ücretler üzerinde büyük etkiye sahiptir. 2021 yılı özel sektördeki biyologların maaşı 3.000 TL civarlarındadır. Şirketin tecrübesinin, başarısının ve kalitesinin gelişmesiyle maaş 5.000 ile 10.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Ancak ortalama seviye 3-4 bin TL civarında olmaktadır.