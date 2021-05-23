Bithumb, hangi ülkenin? Bithumb borsası nasıl çalışır?

Herkes tarafından merakla Bithumb’ın ne olduğu ve Bithumb borsasının hangi ülkeye ait olduğuyla beraber Bithumb borsasının nasıl çalıştığı herkes tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Sön günlerde Vebitcoin ve Thodex’in dolandırıcı olmalarının iddiaları üzerine gündem konusu olduğu ve bunların ardından pek çok gözaltı ve soruşturmalar başlatıldığı herkes tarafından bilinmekte. Bütün yatırımcılar tarafından da kripto para borsaları hakkında detaylı araştırmalar yapılmaya başlandı. Şu an için kripto para borsası kapsamında 40 adet yerli kripto para borsası yer alıyor. Yatırımcılar tarafından merakla Bithumb’ın ne olduğu ve Bithumb borsasının hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl çalıştığı araştırılıyor.

Bithumb hangi ülkenin?

Thodex kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında ortaya atılan iddialar ve Vebitcoin’in kullanıcılarına erişime kapatılmasının sonrasında pek çok kripto para yatırımcısı tarafından kripto para borsasına dair detaylar merakla araştırılıyor. Bithumb, merkezi Güney Kore’de olan ve yatırımcılarının kripto para alım satımını gerçekleştirmesine yönelik imkan sağlayan kripto para borsasıdır.

Bitbumb nedir?

Bithumb, Güney Kore kripto para borsasıdır. 2014 yılında Javier Sim tarafından kurulan Bithumb Kore, 8 milyon kayıtlı kullanıcısı, 1 milyon mobil uygulama kullanıcısı ve mevcut kümülatif işlem hacmi 1 trilyon ABD dolarını aşan ülkedeki en etkili dijital para borsasıdır.

Bithumb ne zamandır var?

Bithumb, 2017 yılının Haziran ayında hackerlar tarafından bir çalışanının kişisel bilgisayarının kullanıcı bilgilerinin çalınmasıyla gündem konusu olmuştu.2018 yılının Ocak ayında, Bithumb, devlet tarafından vergi kaçırma suçu işlediği için baskın yedi fakat suçsuz bulunarak herhangi bir idari işlem görmedi. Bunların yanı sıra şirketin tamı tamına 28 milyon dolarlık vergi borcu vardı. Yine 2018 yılında Bithumb’dan yaklaşık olarak 32 milyon dolarlık kripto para birimi hack yöntemiyle çalındı. 2018’in Ekim ayında BK Global Consortium, Bithumb’ın en büyük yatırmcısı olan BTC Holding Co.’nun büyük bir hissesini satın almak için anlaşma imzaladı. 2019’un Ocak ayında toplamda 340 Bithumb çalışanından 30’u 2018 yılında düşüşe geçen ticaret hacmi ve kar nedeniyle şirketle ilişkisi kesilerek işten çıkartıldı. 22 Ocak 2019 tarihinde tezgâh üstü piyasa listesindeki holding şirketi Blockchain Industries, 1 Mart 2019'da veya öncesinde Bithumb ile birleşmek için bağlayıcı bir niyet mektubu imzaladı. Plan, Blockchain Exchange Alliance (BXA) adı verilen ve New York Borsası veya NASDAQ'da "üst liste" yapacak, BXA'yı halka açılan ilk büyük kripto para birimi borsası haline getirecek yeni bir halka açık varlık oluşturmaktı. 29 Mart 2019 tarihinde Bithumb, siber saldırıya maruz kaldığını belirterek içeride birilerinin bu işin içinde olduğunu söyledi. Bu sefer 20 milyon dolar değerindeki EOS ve Ripple tokenlerinin çalındığını belirtti. 2 Eylül 2020 tarihinde yine Bithumb’ın yerel Kore haber bülteninde Bithumb borsasının Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı Suç Araştırma Birimi tarafından baskına uğradığı bildirildi. Olayla ilgili düzenlenen raporda arama ve el koyma nedeninin yatırım dolandırıcılığı şüphesi olduğu belirtildi.