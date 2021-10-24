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Bitcoin ya da kripto hisseleri olanların dikkatine! Bunların yerine bir bitcoin ETF satın alınır mı?

Bİtcoin piyasası bu hafta en yüksek seviyelere çıktı. Böyle olunca Bitcoin ile ilgili sorulan sorular arttı. Detaylı bilgileri sizler için haberimizde derledik...

24 Ekim 2021 Pazar 16:45
Bitcoin ya da kripto hisseleri olanların dikkatine! Bunların yerine bir bitcoin ETF satın alınır mı?
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 Bitcoin tüm zamanlardaki en zirveye çıkarak 66bin dolar ile işlem görmeye başladı. Piyasa için bir dönüm noktası  ise bu hafta ortaya çıktı. Bu dönüm noktası ise ETF’lerin sahneye çıkması ile meydana geldi. Piyasa uzmanları ile bu konu konuşuldu.

Bitcoin ETF alınmalı mı?

ProShares bitcoin strateji ETF izleri, vadeli bitcoin CME, salı günkü başlatılmış olan ve hızlı bir şekilde yönetilen varlığın bir milyar dolar miktarını çekmiş durumda.

Blockchain odağıyla yatırım şirketi olan CoinFund başkanlığını yapan Christopher Perkins bu hafta vermiş olduğu bir demeç ile şunları söyledi "piyasaya ve bütün neye baktığınızda bitcoin tarihin en iyi performans gösteren varlıklarından biri ve şimdi bu varlık sınıfına bakarken eğer bir yatırım yöneticisiyseniz kendinize şu soruyu sormalısınız, son 10 yılın 8'inde en iyi performans gösteren var la mar kalmamanın ilk itibar riski nedir?" Şeklinde söylemleri İnsider'da yayınlandı.

Şirketlerin ürünlerini piyasaya sürmeleri ile birlikte İnsider bu konuyu avantajları ve dezavantajlarını dikkate alma koşulu ile 3 uzman ile görüştü.

Vadeli olan ETF'lerin piyasa içerisine girmesi ile birlikte kripto piyasası açısından önemli bir fırsat meydana gelmiş olsa bile yatırımcı kişilerin bilmesinde yarar olacak önemli farklılık ve karmaşıklık vardır.

Naeem Eslem "bir vadeli işlem piyasası marjla işlem görüyor çünkü gerçek ürününüz yok, sentetik bir fiyat hareketi üzerinde işlem yapıyorsunuz"1 şeklinde konuştu ve bu da yatırım yapan kişilerin bitcoin vadeli işlemleri için fiyatında spot bitcoin fiyatları için farklılık oluşturabileceği konusunda tahminler yürütülmektedir.

Yatırım firması olarak piyasada devam eden Wilshire Phoenix adlı yerin ortaklığını yapan William Cal, bitcoin için vadeli işlemler ETF yatırımcıları bazı bitcoin lerin risklerinden bahsederken eksikliklerinin olduğunu ve bir çok sayıda parken de yatırımcıların karmaşık ürünleri olabileceğini söyledi.

Cai " bu süreç alım satım maliyetlerine ve diğer piyasa katılımcılarının sizin bunu yapacağımızı bildiği ve sizin eylemleriniz den yararlanmak için onu konumlandırma bilecekleri önden giden sorunlar potansiyeline yol açıyor" şeklinde yorum yaptı.

Perakende yatırımlarını izlemekte olan Vanda Research'e göre vadeli işlemlerin sözleşmeleri için fiyatlarında spot fiyat açısından daha yüksek bir seviyede olduğunu bir piyasa koşullu olarak atıfta bulundu parakende yatırımcılar contango tuzağına fark etmelerini veya bunun farkında olabilme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Bitcoin’e bağlı olan hisselerin senetleri

Aslam isiml bir hedge fon tüccarlığı yapan kişi , karmaşıklık içeren stratejiler gerektiği zaman için opsiyon piyasalarında bitcoin vadeli EFT kullanımının mümkün olabileceğini söyledi. Fakat Aslam bitcoin maruz kalmayı istemekte olan ortalama derecede parkendedeki yatırım yapanların dijital para birimine geçebileceklerine dair öneri yaptı.


Son Güncelleme: 24.10.2021 16:45
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EtfBitcoinKripto
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