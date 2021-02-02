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Bitcoin ve kripto para üreticiliği ve madenciliği nasıl yapılır?

Son zamanlarda, rekor kıran dijital para birimlerinin çekiciliği artmakta. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin büyümesiyle, sektöre girmek ve kripto para birimleri üretmek ve satmak isteyenler, nasıl bitcoin üretileceği ve kripto para birimlerinin nasıl çıkarılacağı konusunda cevaplar arıyor.

02 Şubat 2021 Salı 23:40
Bitcoin ve kripto para üreticiliği ve madenciliği nasıl yapılır?
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Bitcoin nasıl üretilir ve kripto para madenciliği nasıl yapılır? Son zamanlarda büyüyen kripto para biriminin nasıl üretileceği konusu merak edilmeye başlandı.

Bitcoin nasıl üretilir?

Bitcoin almak için, bitcoin satan web sitelerinden birine abone olmak gerekir. Bitcoin almak için abone olunan siteye para transferi yapılması gerekmektedir. Bitcoin'leri Türk Lirası cinsinden almak için ödemek istediğiniz tutarı belirledikten sonra Bitcoin Alın butonun tıklayın. Bitcoin tutarını, ödenecek toplam tutarı ve satın alınacak Bitcoin miktarını kontrol edebileceğiniz sayfada onay butonu belirir. Onay düğmesindeki Bitcoin Al butonuna tıkladığınızda satın alma işlemi tamamlanmış olur. Türkiye'de Bitcoin satan bir web sitesine abone olarak, ardından Bitcoin’in iniş ve çıkışlarını takip ederek işlem yapabilirsiniz.

Bitcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamoto adlı bir adam tarafından piyasaya sürüldü. Blok zinciri tabanlı bir ödeme yöntemine sahip dijital bir para birimi olmaktadır. Merkezi olmayan, belirsiz bir ulusal merkez bankası tarafından kontrol edilmektedir. Bitcoin'in sembolü ₿ ve kısaltması BTC şeklindedir.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 23:40
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