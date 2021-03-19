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Bitcoin ve kripto para alımında kullanılan alım satım mobil uygulamaları

Kripto para alım satımında en çok kullanılan uygulamalar merak edilmektedir. İndirilen uygulamalara kayıt yaparak, kolay bir şekilde kullanım sağlayabilmekte ve bu sektöre adım atabilmektesiniz. Dijital paralar gelişen dünya da önemini artırmaya devam ederek, kullanımını da yaygınlaştırmaya başlamıştır. Bu kullanımın artması ile birlikte herkes en güvenilir kripto para uygulamalarını araştırmaya başladı. Sizler için en çok kullanılan kripto para uygulamalarını derledik. Tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 14:23
Bitcoin ve kripto para alımında kullanılan alım satım mobil uygulamaları
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Kullanımı en yaygın olan kripto para uygulamaları 

1- Stormgain

Kripto paraların alımı ve satımı için kullanılan uygulama, kredi kartı ile işlem yapabilmeyi kullanıcılarına sağlamaktadır. Kullanışı kolay bir uygulamadır. En popüler kripto para uygulamasından biri olan Stormgain,yatırımcılara 100 kata kadar ticari işlem imkanı sunmaktadır. 

Bu uygulamanın kullanım avantajlarından biri alım satım yaparken minimum seviyede komisyon ödenmesidir. Kayıt işlemi kolay olacak şekilde birkaç saniyede yapılabilmektedir. Piyasa oluşacak dalgalanmalara karşı sizi uyararak sinyal gönderir. Ücretsiz pratik yapma olanağı da sunmaktadır. 

Uygulamanın dezavantajı ise sadece kripto para türünde yatırım imkanı bulunmasıdır. 

2-Robinhood

2019 senesinden bu zamana kadar kripto para uygulaması olarak kullanılan Robinhood, en popüler uygulamalar arasındadır. Kullanımı oldukça fazladır. Dijital varlıklar bölümü ile diğer uygulamalardan ayrılmaktadır. Dijital para sektörüne yeni başlayan kişilerin de en çok tercih ettiği Robinhood, ücretsiz işlem komisyonuna sahiptir. Komisyon ücreti ödemeden hisse senedi, kripto para ve ETF gibi işlemler gerçekleştirilebilmektedir. 

Uygulamanın avantajlarından biri hesap bakiyesi için alt sınırın bulunmamasıdır. Komisyon ücreti istemeyen uygulama aynı zamanda alım satımda kripto para haricinde opsiyon ticareti, ETF, hisse senedi imkanları da sunmaktadır. Uygulamanın dezavantajları ise,diğer uygulamalara göre kapsamlı değildir. Kullanan kişiye araştırma raporu çıkarmamaktadır. Uygulamayı kullanır iken premium kullanıcı olmayan kişilere sınırlı kullanım hakkı vermektedir. 

3-Coinbase

Bu uygulama direkt banka hesabınız ile eşleşebilmektedir. Yapılmak istenen işlem maksimum hızda gerçekleşebilmektedir. Yaklaşık 36 ülkede kullanılan Coinbase, ETH,LTC,BTC,ETC,ZEC,USDC,BAT ve ZRX gibi birçok kripto para birimiyle alım satım işlemi yapmanızı sağlar. Uygulamanın avantajlarından biri, uzun yıllardır bu sektörde olmasıdır. İşlemlerde kredi ya da banka kartı kullanılabilmektedir. Yeni yatırımcılara güvenilir bir ortam sağlamaktadır.  Fakat bu uygulamanın müşteri hizmetlerinin yeterli olmadığı kullanıcılar tarafından düşünülmektedir. 

4-Kucoin 

Kredi ya da banka kartınız ile işlem yapabilirsiniz. Kucoin uygulamasında kolaylıkla kripto para ticareti yapılabilmektedir. Basit bir ara yüze sahip olan uygulama, fiyat grafikleri sayesinde para analizi yapmayı kolaylaştırmaktadır. 2 faktörlü doğrulama sistemi bulunan uygulama, oldukça güvenlidir. Müşteri hizmetleri de oldukça gelişmiştir ve her saat ulaşım sağlanabilmektedir. 

Kucoin’İn avantajlarından biri de düşük komisyon ücretine sahiptir. Güvenlik altyapısı hayliyle gelişmiştir. Tüm kripto paralarıyla alım satım işlemleri yapılabilmektedir. Dezavantajları ise itibari para alanında çekme ve yatırma fonksiyonlarına sahip bulunmamaktadır. Çevrimdışı olarak cüzdan kullanılmamaktadır. 

5- Binance

Bütün kripto paralarını desteklediği için yatırımcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. BTC-USDT ticaret çiftince 125x’e kadar kaldıraçlı ve vadeli işlem yapabilme olanağı sunmaktadır. Piyasada canlı grafik,profesyonel ticaret araçları ve uyarılar  gibi özelliklere sahiptir. Bu uygulamanın avantajları, ticaret seçeneklerinin kapsamlı olması, hızlı ve güvenilir olması, yüksek limitidesi bulunan anonim hesap fonksiyonu bulunması, marj ticareti yapılabilmesidir. Dezavantajları arasında ise sınırlı para yatırma fonksiyonuna sahip olması ve müşteri hizmetlerinin yoğun olmasıdır.

6-Xcoex

Bu sektöre yeni başlayan kişilerin kullanmayı tercih ettiği Xcoex, uluslararası bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Oldukça kullanışlı ve basittir. Cüzdan ve borsa açısından güvenilirdir. Avantajları arasında birden fazla dil seçeneğinin bulunması da vardır. ETH,LTC,BTC,BCH,XPR gibi kripto paraları ile ticaret imkanı sunmaktadır. İhtiyaç halinde müşteri hizmetleri ile her zaman iletişim halinde olunabilmektedir.



Son Güncelleme: 19.03.2021 14:23
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaUygulama
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