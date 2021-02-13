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Bitcoin nereden ve nasıl alınır?

Bitcoin, kripto para borsasında yükselişe geçerken yatırım yapmak isteyenler Bitcoin’in nereden ve nasıl alınır sorusunu araştırmaya başladılar. Bitcoin’in nereden ve nasıl alınır? sorusunun cevabı ve daha fazla bilgi haberimizde yer almaktadır.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:37
Bitcoin nereden ve nasıl alınır?
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Bitcoin, kripto para borsasında yükselişe geçerken yatırım yapmak isteyenler tarafından büyük ilgi gördü. Mastercard, Twitter, Deutsche Telekom Dapper Labs gibi büyük şirketlerin desteği sayesinde 48,745.73 dolarla rekor kırarken kripto para borsa piyasasının ise en yüksek hacimli birimi oldu. 

Bitcoin’e büyük firmalardan destek 

Bitcoin; Mastercard, Twitter, Deutsche Telekom Dapper Labs gibi büyük şirketlerden destek görmektedir. Mastercard’ın yıl içinde hizmet verdiği işletmelere ödemelerinde kullanmaları için kripto para sistemi entegrasyonu yapmayı plandığını açıklayan Bittrt Araştırma Müdürü olan Helin Çelik Mastercard’ın kripto para adımı atmasıyla ilgili şu sözleri söyledi: “Resmî web sayfasında yer alan açıklamaya göre, yılın ilerleyen aylarında belirlenen kripto para birimlerinin Mastercard’ta destekleneceği bildirildi.” Twitter’in mali işlerden sorumlu yöneticisi Ned Segal rezervlerine Bitcoin’i katabileceklerini söylerken, Twitter CEO’su Jack Dorsey’in tine CEO’luğunu yaptığı büyük ödeme şirketi olan Square geçen sene bilançosuna Bitcoin’i eklemişti. 

Bitcoin hesabı nasıl açılır, Bitcoin nasıl alınır?

Bitcoin hesabı açmak için ilk önce yabancı kripto para borsalarından birine başvurmanız gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra kimlik doğrulama işlemi yaparak güvenli bir şekilde kayıt yapmalısınız. Kayıt ve güvenliğin oldukça önemli olduğu kripto para borsasında güvenlik ağına kayıt olurken, yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama vb. güvenlik seviyesi üst düzeyde olan işlemler seçilmelidir. Güvenli olarak hesap oluşturduktan sonra işlem yapabilmek için hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Bitcoin miktarı kadar para bulundurmanız gerekmektedir. Hesabınıza Bitcoin para aktarma işlemini cüzdan ya da benzer yerlerde para bulunan hesap bilgilerinizi girmeniz yeterlidir. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Bitcoin alabilirsiniz. Burada aynı isimli hesaptan para aktarmaya dikkat etmek gerekmektedir çünkü başka bir kişinin hesabından kripto para aktarımına izin verilmeyebilir. Kripto para borsasında yatırım araçlarının birçoğu yatırım yapılan kripto paranın %1’i oranında komisyon alabilmektedir. Fakat bu oran yatırım araçlarına göre değişir. 



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:37
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BitcoinKripto Para
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