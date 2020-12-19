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Bitcoin nerden nasıl alınır? Bitcoin ve altcoinler nereden nasıl alınır? Kripto para alış ve satış işlemleri

Son yıllarda büyük değer artışları ile herkesin dikkatini çeken kripto paralar yeni yatırım aracı olarak görülmeye başlandı. Kripto paranın nasıl alınacağını içeriğimizde yer verdik.

19 Aralık 2020 Cumartesi 22:26
Bitcoin nerden nasıl alınır? Bitcoin ve altcoinler nereden nasıl alınır? Kripto para alış ve satış işlemleri
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Günümüzde çok konuşulan ve dünyada kullanılan para birimlerine karşı sürekli değer kazanan kripto paralar birçok kişi tarafından yatırım aracı şekline geldi.

Kripto para nasıl alınır?

-Binance üyeliği açın

-Binance de hesap doğrulaması gerek duymadan günlük 2 BTC’ye kadar çekim yapabilirsiniz. Aynı zamanda sitede Türkçe dil desteği mevcut.

BİNANCE ÜYELİĞİ İÇİN TIKLAYIN

-Hesap doğrulama

-Profil resminin olduğu yere tıklayarak güvenlik kısmına girin. Kimlik doğrulama kısmına gelerek kimlik bilgilerinizi yazın. Ardından kimliğinizin ön ve arka resmini sisteme yükleyin. Bir selfie yüklemeniz istenecek. Son olarak sistem yüzünüzü tanımlamak için kamerayı açmanızı isteyecek. Ardından yüzünüz tanımlandıktan sonra hesap doğrulama işlemi bitecek.

-Para yatırma

Bitcoin, Ethereum, Rıpple ya da diğer coinleri almak için havale yapmamız ya da kredi kartı ile para yatırmanız gerekecek.

-Papara uygulaması ile para yatırılabilir

-Kredi kartı ile mobil uygulama yardımı ile doğrudan coin alınabilir.

-Hangi coinler alınabilir?

-

Piyasada buluna bütün coin çeşitleri (Bitcoin, Ethereum, Rıpple vb.) alınabilir.

BİNANCE COİN LİSTESİ

-Komisyon oranları ne kadar?

-Komisyon oranları farklılık göstermekle beraber en düşük düzey kullanıcı %0.1 oranında komisyon öder. Referans ile üye olur iseniz %10 komisyondan düülüyor.



Son Güncelleme: 19.12.2020 22:26
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaBitcoinEthereumRıpple
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