Bitcoin nedir ve nasıl çalışır? BTC özellikleri nelerdir, nasıl kullanılır?

Bitcoin (BTC) Nedir?

Sanal ortamda güvenilir ve kullanımı kolay olduğu için kripto para birimi, sanal para birimine yatırım yaparak para kazanmak çok yaygın hale geldi. Bitcoin, sanal piyasada kullanılan kripto para birimi olarak bilinir. Merkez bankası gibi herhangi bir kuruma bağlı değildir ve çoğu ülkenin para birimlerinden dönüştürülebilir. Türkiye'de 2013 yılından beri aktif olarak kullanılmaktadır.

BTC (Bitcoin) Genel Özellikleri

Bitcoin, dijital dünyadaki ilk merkezi olmayan sanal para birimidir ve en özgün özellikleriyle herkesin merak ettiği bir uygulamadır. Şu anda, birçok yatırımcı bu kripto para biriminin değer kazanmasından dolayı kar elde etti. Duyduğumuz genel işlevleri ve sınırsız işlem gücünü sıralarsak;

Güvenli ve hızlı bir sanal para birimidir.

Merkezi olmayan dijital borsada işlem görmektedir. Merkez bankası gibi kurumlara dayanmaz ve sınırlandırılmaz.

Aktarımı kolay, işlemler aracı olmadan gerçekleştirilebilir.

İşlem yapmak için herhangi bir aracıya gerek olmadığından işlem maliyetleri ve komisyonlar daha düşüktür.

Alıp satmak için zaman ve sınırlama yoktur.

Dijital döviz borsasında işlem yapmak için özel bir hesabınız ve cüzdanınız vardır.

Bankalar ve diğer şirketler gibi aracılar olmamasına rağmen, kişisel bilgiler gizlidir ve bu nedenle kişiler arasındaki tüm işlemlerde güvenilirdir.

Bitcoin Nasıl Hesaplanır?

Bitcoin'in değeri, piyasanın alıcısı ve satıcısına, yani arz ile talep arasındaki ilişkiye göre belirlenir. Mevcut işleme göre belirlenen fiyat artışı kripto para borsası ile sağlanabilmektedir. 4 Aralık 2020 itibariyle mevcut değeri:

1 Bitcoin (Btc)= 147.022,88 Türk Lirası (Kurdan dolayı sürekli değişiklik göstermektedir.)

1 Btc= 18.868,50 ABD Doları

1 Btc =15.479,93 Euro

Bitcoin ile İlgili Kavramlar Nelerdir?

Bir Bitcoin cüzdanı ile işlem yapmaya başlamadan önce, hesabınızda kullanacağınız en yaygın ve en sık kullanılan terimleri anlamanız ve uygulamanız gerekir. Daha sonra btc'nin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanıldığını daha iyi anlayacağız.

Bitcoin pazarı: Bu pazarlar, kişisel hesap cüzdanınızda btc ile alıp sattığınız yerlerdir.

Sanal Cüzdan: Satın aldığınız btc'yi saklamak için özel bir hesaptır.

Veri madencileri (Madenciler): Sistem üzerindeki şifreleme matematik problemlerini çözmek için özel yazılım kullanan ve üretmek için yüksek işlem hızında veri madenciliği yapan kişilerin adıdır. Her işlem bir blok oluşturur ve her blok, tüm bloklardaki blok zinciri olan yaklaşık 12,5 btc'yi oluşturur.

Proof of Work (Pow): Bitcoin üretimi ve çok sayıda madenci, güvenilir ve daha fazla emek içeren ağ dahil olmak üzere daha kısa sürede daha yüksek enerjiyle gerçekleştirilen tüm işlemleri ifade eder.

Order Book (Derinlik Tablosu): İşlem emirlerini gösteren bir alış ve satış tablosudur.

Hash Rate: Bitcoin madencilerinin blok birimleri halinde btc üretimi için işlem gücüne hash rate denir.

Mining Difficulty: Blokta çözülen problemin zorluk seviyesini tanımlar.

Block Chain: blockchain anlamına gelir. Bloktaki tüm işlemler, tüm sanal para birimi burada toplanır. Her bir açık işlem bloğu birbirine bağlıdır ve bu bloklar üzerindeki zaman ve yerde kimin işlem yaptığı açıktır. Herkes tarafından görüntülenebilir.

Bitcoin Nasıl Alınır ve Çalışma Mantığı Nedir?