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Bitcoin nedir ve nasıl çalışır? BTC özellikleri nelerdir, nasıl kullanılır?

Dünyanın en büyük sanal para birimi Bitcoin! Dijital dünya hayatımızın önemli bir parçası ve para kazanmak için yatırım arayan herkes sanal para birimlerine yatırım yapma fikrini memnuniyetle karşılıyor. Bitcoin nedir, nasıl çalışır, işlevleri nelerdir, nasıl kullanılır ve çalışma mantığı nedir? Gibi sorular pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

08 Aralık 2020 Salı 23:12
Bitcoin nedir ve nasıl çalışır? BTC özellikleri nelerdir, nasıl kullanılır?
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Bitcoin (BTC) Nedir?

Sanal ortamda güvenilir ve kullanımı kolay olduğu için kripto para birimi, sanal para birimine yatırım yaparak para kazanmak çok yaygın hale geldi. Bitcoin, sanal piyasada kullanılan kripto para birimi olarak bilinir. Merkez bankası gibi herhangi bir kuruma bağlı değildir ve çoğu ülkenin para birimlerinden dönüştürülebilir. Türkiye'de 2013 yılından beri aktif olarak kullanılmaktadır.

BTC (Bitcoin) Genel Özellikleri

Bitcoin, dijital dünyadaki ilk merkezi olmayan sanal para birimidir ve en özgün özellikleriyle herkesin merak ettiği bir uygulamadır. Şu anda, birçok yatırımcı bu kripto para biriminin değer kazanmasından dolayı kar elde etti. Duyduğumuz genel işlevleri ve sınırsız işlem gücünü sıralarsak;

  • Güvenli ve hızlı bir sanal para birimidir.
  • Merkezi olmayan dijital borsada işlem görmektedir. Merkez bankası gibi kurumlara dayanmaz ve sınırlandırılmaz.
  • Aktarımı kolay, işlemler aracı olmadan gerçekleştirilebilir.
  • İşlem yapmak için herhangi bir aracıya gerek olmadığından işlem maliyetleri ve komisyonlar daha düşüktür.
  • Alıp satmak için zaman ve sınırlama yoktur.
  • Dijital döviz borsasında işlem yapmak için özel bir hesabınız ve cüzdanınız vardır.
  • Bankalar ve diğer şirketler gibi aracılar olmamasına rağmen, kişisel bilgiler gizlidir ve bu nedenle kişiler arasındaki tüm işlemlerde güvenilirdir.

Bitcoin Nasıl Hesaplanır?

Bitcoin'in değeri, piyasanın alıcısı ve satıcısına, yani arz ile talep arasındaki ilişkiye göre belirlenir. Mevcut işleme göre belirlenen fiyat artışı kripto para borsası ile sağlanabilmektedir. 4 Aralık 2020 itibariyle mevcut değeri:

  • 1 Bitcoin (Btc)= 147.022,88 Türk Lirası (Kurdan dolayı sürekli değişiklik göstermektedir.)
  • 1 Btc= 18.868,50 ABD Doları
  • 1 Btc =15.479,93 Euro 

Bitcoin ile İlgili Kavramlar Nelerdir?

Bir Bitcoin cüzdanı ile işlem yapmaya başlamadan önce, hesabınızda kullanacağınız en yaygın ve en sık kullanılan terimleri anlamanız ve uygulamanız gerekir. Daha sonra btc'nin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanıldığını daha iyi anlayacağız.

Bitcoin pazarı: Bu pazarlar, kişisel hesap cüzdanınızda btc ile alıp sattığınız yerlerdir.

Sanal Cüzdan: Satın aldığınız btc'yi saklamak için özel bir hesaptır.

Veri madencileri (Madenciler): Sistem üzerindeki şifreleme matematik problemlerini çözmek için özel yazılım kullanan ve üretmek için yüksek işlem hızında veri madenciliği yapan kişilerin adıdır. Her işlem bir blok oluşturur ve her blok, tüm bloklardaki blok zinciri olan yaklaşık 12,5 btc'yi oluşturur.

Proof of Work (Pow): Bitcoin üretimi ve çok sayıda madenci, güvenilir ve daha fazla emek içeren ağ dahil olmak üzere daha kısa sürede daha yüksek enerjiyle gerçekleştirilen tüm işlemleri ifade eder.

Order Book (Derinlik Tablosu): İşlem emirlerini gösteren bir alış ve satış tablosudur.

Hash Rate: Bitcoin madencilerinin blok birimleri halinde btc üretimi için işlem gücüne hash rate denir.

Mining Difficulty: Blokta çözülen problemin zorluk seviyesini tanımlar.

Block Chain: blockchain anlamına gelir. Bloktaki tüm işlemler, tüm sanal para birimi burada toplanır. Her bir açık işlem bloğu birbirine bağlıdır ve bu bloklar üzerindeki zaman ve yerde kimin işlem yaptığı açıktır. Herkes tarafından görüntülenebilir.

Bitcoin Nasıl Alınır ve Çalışma Mantığı Nedir?

  • Bitcoin'in temel amacı, bankaların ve diğer kurumların havale ve ödeme yapmasına izin vermek ve tüm paranın aracılar olmadan insanlar arasında alınıp satılmasını sağlamaktır. Üretimleri veri madencileri tarafından yapılır.
  • Sistemdeki matematiksel işlemleri çözmek için güçlü bir veri ağı kullanılarak, bloklar Bitcoin tarafından oluşturulur. Bankadan tahsil edilmez, anlaşmalı banka aracılığıyla seçtiğiniz borsayı devralır ve açtığınız hesaba aktarılır.
  • Şu anda hesabınızda 0,0013 kripto para birimini 200,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
  • Sanal para birimi elde etmek için önce IOS, Android veya MAC uyumlu bir program indirmelisiniz. Anroid uyumlu Bitpay, BRD, Electrum hesapları ve ios uyumlu Bitpay ve BRD sanal para hesap programlarını bir İntenet ağına sahip herhangi bir konumdan tüm telefonlara ve bilgisayarlara indirebilirsiniz.
  • Kripto paralar hesabınızda ve cüzdanınızda saklanır ve kontrolünüz altındadır.
  • İşlem hacmine dayalı güvenilir borsa seçimi yapılır. Paribu, BTCTURK, Binance ve Kraken gibi güvenilir işlemler gerçekleştiren borsalar aracılığıyla güvenilir Bitcoin piyasalarında işlem yapabilirsiniz.
  • Hesabınız özel bir şifre ile korunmaktadır.
  • Girdiğiniz borsada sizin için bir "Public Key" oluşturulur. Public key, Bitcoin adresinizdir.
  • Para transferi ve satın alma işleminden sonra, bu parayı adresinden cüzdanınıza aktarmanız gerekir.
  • 2016 yılında işletilen bir banka hesabından veya Papara hesabından Elektronik para kuruluşu izni ile para transferi yapabilir, ayrıca kripto parayı TL'ye çevirebilirsiniz.
  • Alış fiyatı hem alıcılar hem de satıcılar (yani borsada işlem yapanlar) tarafından belirlendiği için en büyük işlem hacmine sahip borsayı seçmek daha güvenilirdir.

 

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:12
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