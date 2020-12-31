Bitcoin nedir, nereden, nasıl satın alınır? Bitcoin nasıl kullanılır?

Son yılların en çok kazandıran yatırımları arasında Bitcoin yer alıyor. Bitcoin bu hafta içerisinde %20 değer kazandı ve ilk defa 22 bin dolar çıtasına yükseldi. En yüksek değerine ulaşan Bitcoin, kripto paranın yükselişi dikkat çekerken, yatırımcılar Bitcoin hakkında araştırma yapmaya başladı.

Bitcoin ne?

Açılımı “Eşler arası elektronik nakit sistemi” olan Bitcoin 2008 yılında ortaya çıktı. Bir merkezi otoriteye bağlı olmayan Blockchain teknoloji üzerine kurulan sistem geleneksel paralardan farklı şekilde işleniyor. Genel anlamıylabir para birimi olan Bitcoin, kriptografik olarak güvence altında olması nedeniyle kripto para olarak bilinir.

Bitcoin satın almak için kripto para alım satımı yapan sitelere başvurulması gerekir. Bu platformlar KYC (Know Your Costumer - Müşterini Tanı) ve AML (Anti-Money Laundering - Anti Kara Para Aklama) ilkelerine uyuyor. Bu ilkeler kapsamında bitcoin alacak kişilerin kimlik bilgileri de istenmektedir. Sisteme üye olduktan sonra TL karşılığında Bitcoin alımı yaparak hesabınıza aktarım yapılır.

Bitcoin kullanım alanları dijital dünya içerisinde geçerlidir. Sanal cüzdan hesabıyla online olarak bitcoin ile alışveriş yapılabilir. Bitcoin’i nakde çevirme işlemi de borsalar üzerinden yapılır. Borsa üzerinden satışı yapılabilir ve EFT, Havale yöntemiyle kişilere ücretleri gönderilir.