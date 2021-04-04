Bitcoin nedir ne değildir? Bitcoin nasıl alınır, nerden alabilirim? BTC ve alt coin almak için en güvenli site hangisi?

Son yıllarda insanların dikkatini fazlaca çekmesini başaran para birimi kriptolar merak edilmeye devam ediyor. Başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto para birimi merak edilirken vatandaşlar Bitcoin’in ne olduğunu da araştırmaları arasına aldı.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş veya kurum ile bağlantısı olmayan elektronik bir paradır. Virgülden sonra 100 milyonunca basamağa kadar ayrılabilen Bitcoin özellikle deep web’te sıklıkla kullanılmaktadır.

Bitcoin nasıl alınır?

Bitcoin satın alabilmek için yurtiçi veya yurt dışı borsalarda hesap oluşturulmalı ve hesaplardan alım yapılmalıdır. Oluşturulan hesaba para yüklemesi yapıldıktan sonra alım satım yapılabilmektedir.

Güvenli platformlar hangileridir?

Dünyada en fazla Bitcoin alışverişinin yapıldığı platform Binance’dir. Borsalara yeni giriş yapan kişilerin kolaylıkla öğrenebilmeleri için lite ve pro versiyonları olan Binance yurtdışı kaynaklı bir kuruluş olsa da Türkiye’de şubeleri bulunmaktadır.

%10 komisyon iadesi nedir?