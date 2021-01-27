İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Bitcoin nedir, nasıl kazanılır? BTC kavramları ve özellikleri

Bitcoin son yılların en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Yatırımcılar Bitcoin nedir, nasıl kazanılır, BTC kavramları ve özelliklerini araştırıyor.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:12
Bitcoin nedir, nasıl kazanılır? BTC kavramları ve özellikleri
Takip Et:

Son yılların en çok kazandıran yatırımlarından biri de Bitcoin oldu. Birçok kişi Bitcoin hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

Bitcoin kripto para yani sanal paradır. Sanal ortamda kullanılan bu paraya yatırım yapılır ve değeri arttığında yatırılan parada otomatik olarak artmış olur. 2020 yılında en çok kazanç sağlayan yatırımlardan biri Bitcoin oldu. 2013 yılında Türkiye’de aktif olarak kullanılmaya başlayan Bitcoin o tarihte günümüze çok büyük bir yükseliş yakaladı ve yatırımcılarına kazandırdı.

Bitcoin genel özellikleri

Bitcoin dünyada ilk merkezi olmayan sanal para birimi olarak çıkarıldı. Günümüzde de en çok kazandıran kripto paradır. Genel olarak özellikleri ise şu şekildedir;

  • Güvenli ve hızlı sanal para birimidir.
  • Merkez olmayan dijital borsa piyasasında işlem görür. Merkez Bankası gibi kurumlara bağlı değildir, kısıtlanmaz.
  • Transfer kolay, aracısız işlem yapılabilir.
  • Aracısız işlem gördüğü için işlem masrafı ve komisyon düşüktür.
  • Para alım, satım limit ve zamanı yoktur.
  • Dijital para borsalarında işlem gören özel hesap ve cüzdanlarınız vardır.
  • Aracısız yan bankalar ve diğer şirketler olmamasına rağmen, kişiden kişiye yapılan tüm işlemlerde kişi bilgileri gizli olduğundan güvenlidir.

Bitcoin piyasadaki alıcı ve satıcıların durumlarına göre belirlenir. Yani arz ve talep meselesidir. Güncel Bitcoin fiyatları ise şu şekildedir;

1 Bitcoin: 253.405,19 TL’dir.

1 Bitcoin: 18.868,50 ABD Doları’dır.

1 Bitcoin: 15.479,93 Euro’dur.

Bitcoin ile ilgili özel kavramlar ve bilinmesi gereken detaylar

Bitcoin sanal bir dünyanın eseridir. Bu nedenle özel terimleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de sanal cüzdandır. Sanal cüzdanlar kişiye özel hesaplar olup, bu hesaplar üzerinden online olarak alışveriş yapılmasını sağlayan hesaplardır. Bu hesaplarda satın alınan Bitcoin’ler yer alır.

Veri madenciliği de özel kavramlardan biridir. Sistem üzerindeki şifreli matematik problemlerini özel yazılımlarla çözen, yüksek işlem hızları ile veri madenciliği yapan ve bu sayede üretimi gerçekleştiren kişileri bu isim verilir. Bitcoin madencilerinin üretimine katkı sağlayan işlem güçlerine hash rate denir. Proof of Work ise daha fazla Bitcoin üretilmesi için fazla iş gücü kullanılması durumunda kullanılır.

Block Chain yani blok zinciri de blok üzerinden yapılan tüm işlemleri yani sanal paraların toplandığı yeri ifade eder. Açılan her işlem bloğu birbirine bağlıdır.

Bitcoin nasıl kazanılır ve mantığı nedir?

Bitcoin sayesinde para transferleri veya ödemeleri bankalar üzerinden değil, direk olarak kişiden kişiye yapılmasını sağlar. Bu aracıların ortadan kaldırılması daha hızlı işlem yapılmasını ve daha güvenilir bir yapı oluşmasını sağlar. Bu sayede de sanal bir ortak para birimi oluşur.

Bitcoin bir borsa yatırımı gibi düşünülebilir. Banka hesabınızda yer alan parayla bitcoin alabilir ve bitcoin değer kazandıkça paranızın da değer kazanmasını bekleyebilirsiniz. Şuanda 200 TL’ye 0,0013 kripto para alınabilir.

Bankaların yanı sıra sanal para uygulamaları da kullanılabilir. Bitpay, BRD gibi uygulamaları araştırıp bu uygulamalara para yatırarak aynı mantıkla kazanç elde edilebilir. Bu uygulamalarda açılacak hesaplar tamamen sizin takibinizde ve aldığınız paralar sizin sanal cüzdanınızda saklanır. En güvenilir işlem yapan borsalar Paribu, BTCTURK, Kraken olarak söylenebilir.

Son olarak ülkemizde kurulan Enpara üzerinden de işlemler yapılmaktadır. 2016 yılında kurulan Enpara dijital bankacılık uygulaması üzerinden kripto para alınabilir.



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BitcoinBTCYatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek

Popüler Haberler

Bitcoin nedir, nasıl kazanılır? BTC kavramları ve özellikleri
AstraZeneca fabrikasında şüpheli paket bulundu!
Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteri Kimdir? Belinay Süvari dizideki rolü ve hayatı
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
TikTok'ta güvenlik açığı!
Rüyada böcek öldürme görmek ne demektir? Rüyada böcek öldürme görmek anlamı, tabiri nedir?
Savaşçı yeni sezıon ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi 5. sezon yeni bölüm fragmanı
2021 En uygun bölgesel yağ aldırma fiyatları! Bölgesel yağ aldırma operasyonu nedir?
PTT kartı hesap numarası ve müşteri numarası nerede yazıyor?
Lord of The Rings: Gollum ertelendi! Oyun 2022'de çıkacak
İşte Benim Stilim yeniden mi başlayacak? Kemal Doğulu ve TV8'den yeni moda programı
CTE idare memuru alımı şartlar ve detayları
İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri nedir? İstanbul Sözleşmesi neden tartışılıyor?
Fox Tv Sen Kapımı Çal dizisinin başrol oyuncuları kimler olacak? Hande Erçel ve Kerem Bursin iddiaları güçlü!
En iyi kobi kredisi veren bankalar listesi
Açık Öğretim Lisesi kredi sistemi nasıl işler? Kaç yıla mezun olunabilir?
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın doğum tarihi
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2021 HES kodu işlemleri
Şok Market'de satılan Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet özellikleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.