Bitcoin nedir, nasıl kazanılır? BTC kavramları ve özellikleri

Son yılların en çok kazandıran yatırımlarından biri de Bitcoin oldu. Birçok kişi Bitcoin hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

Bitcoin kripto para yani sanal paradır. Sanal ortamda kullanılan bu paraya yatırım yapılır ve değeri arttığında yatırılan parada otomatik olarak artmış olur. 2020 yılında en çok kazanç sağlayan yatırımlardan biri Bitcoin oldu. 2013 yılında Türkiye’de aktif olarak kullanılmaya başlayan Bitcoin o tarihte günümüze çok büyük bir yükseliş yakaladı ve yatırımcılarına kazandırdı.

Bitcoin genel özellikleri

Bitcoin dünyada ilk merkezi olmayan sanal para birimi olarak çıkarıldı. Günümüzde de en çok kazandıran kripto paradır. Genel olarak özellikleri ise şu şekildedir;

Güvenli ve hızlı sanal para birimidir.

Merkez olmayan dijital borsa piyasasında işlem görür. Merkez Bankası gibi kurumlara bağlı değildir, kısıtlanmaz.

Transfer kolay, aracısız işlem yapılabilir.

Aracısız işlem gördüğü için işlem masrafı ve komisyon düşüktür.

Para alım, satım limit ve zamanı yoktur.

Dijital para borsalarında işlem gören özel hesap ve cüzdanlarınız vardır.

Aracısız yan bankalar ve diğer şirketler olmamasına rağmen, kişiden kişiye yapılan tüm işlemlerde kişi bilgileri gizli olduğundan güvenlidir.

Bitcoin piyasadaki alıcı ve satıcıların durumlarına göre belirlenir. Yani arz ve talep meselesidir. Güncel Bitcoin fiyatları ise şu şekildedir;

1 Bitcoin: 253.405,19 TL’dir.

1 Bitcoin: 18.868,50 ABD Doları’dır.

Bitcoin ile ilgili özel kavramlar ve bilinmesi gereken detaylar

1 Bitcoin: 15.479,93 Euro’dur.

Bitcoin sanal bir dünyanın eseridir. Bu nedenle özel terimleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de sanal cüzdandır. Sanal cüzdanlar kişiye özel hesaplar olup, bu hesaplar üzerinden online olarak alışveriş yapılmasını sağlayan hesaplardır. Bu hesaplarda satın alınan Bitcoin’ler yer alır.

Veri madenciliği de özel kavramlardan biridir. Sistem üzerindeki şifreli matematik problemlerini özel yazılımlarla çözen, yüksek işlem hızları ile veri madenciliği yapan ve bu sayede üretimi gerçekleştiren kişileri bu isim verilir. Bitcoin madencilerinin üretimine katkı sağlayan işlem güçlerine hash rate denir. Proof of Work ise daha fazla Bitcoin üretilmesi için fazla iş gücü kullanılması durumunda kullanılır.

Block Chain yani blok zinciri de blok üzerinden yapılan tüm işlemleri yani sanal paraların toplandığı yeri ifade eder. Açılan her işlem bloğu birbirine bağlıdır.

Bitcoin nasıl kazanılır ve mantığı nedir?

Bitcoin sayesinde para transferleri veya ödemeleri bankalar üzerinden değil, direk olarak kişiden kişiye yapılmasını sağlar. Bu aracıların ortadan kaldırılması daha hızlı işlem yapılmasını ve daha güvenilir bir yapı oluşmasını sağlar. Bu sayede de sanal bir ortak para birimi oluşur.

Bitcoin bir borsa yatırımı gibi düşünülebilir. Banka hesabınızda yer alan parayla bitcoin alabilir ve bitcoin değer kazandıkça paranızın da değer kazanmasını bekleyebilirsiniz. Şuanda 200 TL’ye 0,0013 kripto para alınabilir.

Bankaların yanı sıra sanal para uygulamaları da kullanılabilir. Bitpay, BRD gibi uygulamaları araştırıp bu uygulamalara para yatırarak aynı mantıkla kazanç elde edilebilir. Bu uygulamalarda açılacak hesaplar tamamen sizin takibinizde ve aldığınız paralar sizin sanal cüzdanınızda saklanır. En güvenilir işlem yapan borsalar Paribu, BTCTURK, Kraken olarak söylenebilir.

Son olarak ülkemizde kurulan Enpara üzerinden de işlemler yapılmaktadır. 2016 yılında kurulan Enpara dijital bankacılık uygulaması üzerinden kripto para alınabilir.