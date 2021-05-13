İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Bitcoin neden düşüşe geçti?

Kripto para kullanıcıları sayısı artarken dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan bitcoin kendini sürekli yenilemeye devam ediyor. Kullanıcılar Bitcoin neden düşüşe geçti? sorusuna yanıt ararken yatırımcılar telaşa kapıldı. İşte Bitcoin son durumu haberimizde

13 Mayıs 2021 Perşembe 16:32
Bitcoin neden düşüşe geçti?
Takip Et:

Yatırımcıların ortak noktası olan Bitcoin, günden güne düşüş yaşamaya devam ediyor. Sert düşüş gösteren Bitcoin, kripto para borsasını alt üst etti. Doların yükselmesi ile ekonomi etkilenirken bitcoin ise bu durumdan nasiplendi. Birçok vatandaş bitcoin neden düşüşe geçti? gibi soruları intenette ararken sizler için bitcoin fiyatlarının son durumunu ve düşüş nedenini araştırdık.

Son zamanlarda rağbetin en çok olduğu kripto paralar 59 bin dolar seviyesinden 46 bin dolara kadar düştü. Sert düşüşün yaşanmasının ardından kullanıcılar tedirgin olurken bitcoin son durumu şaşırttı.

Bitcoin Tesla CEO'su Elon Musk'ın araç satışında Bitcoin kullanımını askıya aldığını duyurmasının ardından sert düşüş yaşadı. 46 bin dolar gerileyen bitcoin, 49.899,9 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu an için Bitcoin 49 bin dolar seviyesinde işlem görüyor bu rakamda TL cinsinden 425.027,87 TL olarak hesaplanıyor.

Bitcoin neden düşüş yaşadı?

Bitcoin Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmasınına ardından Musk, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 58bin dolar seviyesinden hemen 46 bine düşen bitcoin Musk’ın twitterda yaptığı paylaşımın ardından bu hale geldi. Musk konu hakkında "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz." ifadesini kullandı


Son Güncelleme: 13.05.2021 16:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BitcoinKripto ParaDüşüşElon Musk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
Kripto paralar neden düşüyor? Coinler düşüş devam edecek mi?
Kripto paralar neden düşüyor? Coinler düşüş devam edecek mi?
Tesla Bitcoin ödemelerini askıya alınca Bitcoin ne kadar oldu?
Tesla Bitcoin ödemelerini askıya alınca Bitcoin ne kadar oldu?
Gen İlaç halka arz ne zaman gerçekleşecek? Gen İlaç eşit dağılım mı oransal mı?
Gen İlaç halka arz ne zaman gerçekleşecek? Gen İlaç eşit dağılım mı oransal mı?
Boşanmada eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?
Boşanmada eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?
Kuruluş Osman dizisi Togay kim? Teoman Kumbaracıbaşı kim, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisi Togay kim? Teoman Kumbaracıbaşı kim, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
19 Nisan reyting sonuçları: Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı reyting sıralaması nasıl?
Hekimoğlu 50.bölüm fragmanı ve 18 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ziraat Bankası sera kredisi şartları 2021
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Kripto paralar neden düşüyor? Coinler düşüş devam edecek mi?
Süper Loto çekilişi ne zaman açıklanacak? 13 Mayıs 2021 Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Gen İlaç halka arz ne zaman gerçekleşecek? Gen İlaç eşit dağılım mı oransal mı?
Bayramda alkol satışı yasak mı? Bakkallarda ve tekel bayilerinde alkol satışı yapılıyor mu? Alkol satış yasağı ne zaman kalkacak?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.