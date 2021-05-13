Yatırımcıların ortak noktası olan Bitcoin, günden güne düşüş yaşamaya devam ediyor. Sert düşüş gösteren Bitcoin, kripto para borsasını alt üst etti. Doların yükselmesi ile ekonomi etkilenirken bitcoin ise bu durumdan nasiplendi. Birçok vatandaş bitcoin neden düşüşe geçti? gibi soruları intenette ararken sizler için bitcoin fiyatlarının son durumunu ve düşüş nedenini araştırdık.

Son zamanlarda rağbetin en çok olduğu kripto paralar 59 bin dolar seviyesinden 46 bin dolara kadar düştü. Sert düşüşün yaşanmasının ardından kullanıcılar tedirgin olurken bitcoin son durumu şaşırttı.

Bitcoin Tesla CEO'su Elon Musk'ın araç satışında Bitcoin kullanımını askıya aldığını duyurmasının ardından sert düşüş yaşadı. 46 bin dolar gerileyen bitcoin, 49.899,9 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu an için Bitcoin 49 bin dolar seviyesinde işlem görüyor bu rakamda TL cinsinden 425.027,87 TL olarak hesaplanıyor.

Bitcoin neden düşüş yaşadı?

Bitcoin Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmasınına ardından Musk, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 58bin dolar seviyesinden hemen 46 bine düşen bitcoin Musk’ın twitterda yaptığı paylaşımın ardından bu hale geldi. Musk konu hakkında "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz." ifadesini kullandı



