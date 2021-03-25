Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 25 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?

Sanal olan her şey herkesin ilgisini çekmeye başlayınca, paranında sanal olanı bu sektöre girdi. Piyasasında oldukça sıkı takip edilen Bitcoin, şu dönemin en sıkı yatırım aracı haline geldi. Küçük ölçekliden ziyade büyük ölçekli yatırımlara da kucak açan Bitcoin, her gün değeri merakla araştırılıyor.

Bizde siz değerli okuyucularımız için Bitcoin'de neler olmuş neler bitmiş araştırıp haberimizde derliyoruz. Sanal para uzmanlarına göre merkezi garantörlük gibi bir durumu olmadığı için altın, döviz ya da elde biriktirilen her araçtan daha mantıklı bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.

Saatler 11.06'yı gösterdiğinde dijital para dünya çapında 1604.35 Milyar bir hacme erişti. Bu dilimin yüzde 61.74 lük payı ise Bitcoin'nindir.

Saatler 11.06'yı gösterdiğinde Türk lirası 3.94 civarındayken, Ripple 22.62 Milyar Amerikan Dolar seviyesine ulaştı. Global olarak piyasa değeri 0.50 Amerikan Doları (3.94 lira) alınıp satışa sunuluyor. Son 1 saat içinde de Ripple yüzde 0.13 değer farkı gördü.

Bu piyasaya çok güvenmemekle birlite kazandırdığı kadar kaybettirdiği de oluyor. Waves, Bitcoin Gold ve VeThor Token geçtiğimiz haftalardan beri en yüksek seviyelerde gözüktü ve kazandırdı. Dijital para sektöründe bu üç şirketin bundan aldığı oran 75.71 oldu.

Ripple, 0.50 Dolar Türk parasıyla 3.94'ten işlem görüyor.

Ethereum, dijital para dünyasının petrolü olarak adlandırılan birim 12620.87 TL den alınıp satılıyor. Anlık değerlerini geçmiş ile karşılaştırmak lazım.

Bitcoin, yatırımcısını üzmeye devam ederken rakiplerini geçiyor. Güncel döviz kurları üzerinden bakıldığında yüksek seviyeleri görürken geçen haftadan beri farkı yüzde 9.98 olarak gördü.

Siz siz olun sanal paralara yatırım yapmayı düşünmeyin. Eskilerin deyimiyle; Altın çamura düşse de altındır. En güvenilir yatırım araçları kendi para birimlerimizdir. Varınızı yoğunuzu sanal olarak işletime açmayın. Açacak olursanızda size güven veren birimlere yatırım yapın.