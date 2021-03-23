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Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 23 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?

Sabah saatlerinden itibaren birçok kişi kripto paraların durumunu merak ederek araştırma yaptı. Son bir gün dahilinde yükseği 59,498.38 ile düşüğü 57,847.14 dolar arasında git gel yaşayan Bitcoin, 58,043.28 dolara gelerek yani yüzde1.47 artarak haftalık birim kazancını 3.61’e getirdi. Toplam piyasa hacmi 1 trilyon 96 milyar dolara ulaşan bitcoin, 13 milyar dolar artış yaşamış oldu. Bu durumda 1 bitcoinin kaç Türk Lirasına denk geldiği de merak konusu oldu. Konu ile ilgili edindiğimiz bilgilere yazımızın devamında sizler için yer verdik.

23 Mart 2021 Salı 03:53
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 23 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?
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Yüzde 0.00 ile 0.25 arasında sabitlenen faiz oranlarından sonra ABD Merkez Bankası Başkanı Jarome Powell, gerek olduğunda ek likidite destek olunacağını vurguladı ve böylece spot alımlar ile beraber 60.000 doları geçen Bitcoin, yapılan kar satışları ile beraber gidip geldiği aralık olan 58.000 ve 59.000 dolar arasında yatay eylemde bulunmaktadır.

Bitcoinden sonra en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, son bir gün içinde yüzde 3.41 artarak 1,834.98 dolara çıktı. Yüzde 5.04 haftalık kazancı ile piyasa hacmi 212.43 milyar dolara çıkmış oldu.

Üçüncü büyük kripto para birimi olan Binance Coin son bir gün içinde yüzde 0.40 artarak 265.25 dolara çıktı. Yüzde 0.95 haftalık kazancı olan Binance Coin’in piayasa hacmi 41 milyar dolara çıkmış oldu.

Durum böyleyken tüm piyasaların toplam hacmi, 5.0 milyar dolar artarak 1 trilyon 820.63 milyar dolara yükselmiş oldu. Kurumların kripto paralara ilgisinin artması ile beraber hızlı bir tırmanış yaşanmış oldu. Böylelikle toplam piyasa hacmi de ilk defa 7 Ocak tarihinde 1.0 trilyon dolar, aynı zamanda ilk defa 15 Şubat tarihinde 1.5 trilyon dolar sınırını geçmişti.

Kripto para piyasasında son bir günde yaşanan kar satışları ile en yüksek hacimi olan 100 birimden sadece 12 birimin değerinde düşüş yaşandı. İlk 10 birim içinden düşüş yaşayan olmadı.

Toplam olarak 8.891 kripto para biriminin işlemden geçtiği 36.561 piyasanın toplam piyasa hacmini yüzdeye bölersek; yüzde 60’lık dilimi Bitcoin, yüzde 11.7’lik dilimi Ethereum kapsamaktadır. Piyasaların tamamında son bir günlük işlem hacmi neredeyse 24 milyar dolar düşerek 117 milyar dolar seviyelerinde kaldı.

Almanya’nın sahip olduğu en büyük banka olan Deutsche Bank’in yaptığı açıklamadaki rapora göre, hükümetler ile merkez bankaları işin başında bitcoin olmakla beraber kripto paraların kalıcı olacağını öngörmekteler. Bu açıklamaya göre 2021 ile 2022 yılları içinde kripto paralara yönelik bazı düzenlemelerin olması fazlasıyla olası. Açıklanan raporda aynı zamanda Y kuşağına yönelik bir anket bulunmaktadır. Almanya, İngiltere, Çin ve ABD’de yapılan ankete göre Y kuşağının üçte biri kripto paraların diğer para birimlerinin yerini alabileceğini düşünmekte.

Geçen haftalarda 1.5 milyar dolar ile Bitcoin’e yatırım yapan Tesla, bu hareketi ile araç satışlarına göre çok daha fazla kar elde ettiğini açıkladı. Yatırımından 37 gün sonra Tesla’nın 700 milyon dolar kar elde ettiği konuşuluyor. Tesla’nın sattığı ürünlerden kazandığı kar düşünülünce Bitcoin yatırımının daha fazla kar kazandırdığı görülmekte.



Son Güncelleme: 23.03.2021 03:53
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BitcoinKripto ParaEthereumTesla
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