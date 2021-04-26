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Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu? BTC kaç dolar? 26 Nisan 2021 kripto paralarda son durum!

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen kripto paraların ne kadar oldu merak ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin fiyatları merak ediliyor. 26 Nisan 2021 kripto paraların durumu belli oldu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:30
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu? BTC kaç dolar? 26 Nisan 2021 kripto paralarda son durum!
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Son dönemlerde ülkemizde sık sık gündeme gelen kripto paralar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından kullanılan kripto paraların günlük bazda değerleri belli oldu. İşlem hacmi en büyük kripto para olan Bitcoin, çarşamba günü 50.000 doların altına geriledi. Son bir haftadır kripto para borsasında yüksek düşüşler yaşanıyor.

Fiyatların artıp artmayacağı merak ediliyor. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen kripto paraların ne kadar oldu merak ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin fiyatları merak ediliyor. 26 Nisan 2021 kripto paraların durumu belli oldu.

Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Bitcoin bugün 48.000 $ ile güne başladı. Gün içerisinde %4,90 artarak 52 $ seviyesine çıktı. 15 Nisan tarihinde 63.000 $ olan Bitcoin 25 Nisan tarihinde ise 48.000 $’a kadar geriledi. Şu an bir Bitcoin 52.000 $ seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum Ne Kadar Oldu?

Ethereum güne 2200 $ seviyelerinde başlamıştır bugün itibari ile %10.97 artış yaşadı. Artık sonrasında 2430 $’a kadar yükseldi. Ethereum, 28 Mart tarihinde 1666 $ seviyesinde işlem görüyordu. Şu an için 2430 $ üzerinden işlem görüyor.

Ripple Ne Kadar Oldu?

Ripple güne 1 dolar ile başlamıştı. %6,46 oranında artarak 1.1146 dolar seviyelerine çıktı. 28 Mart’ta 0,54 dolar seviyelerinde olan Ripple, ay ortasında 1.8345 dolar seviyelerini görmüştü. Şu an için 1 Ripple 9 TL 10 kuruş olmaktadır.

Dogecoin Ne Kadar Oldu?

Dogecoin güne 0,2247 dolar ile başlamıştı. %6,46 oranında artarak 0,2587 dolar seviyelerine çıktı. 28 Mart’ta 0,0530 dolar seviyelerinde olan Dogecoin, ay ortasında 1 dolar seviyelerini görmüştü. Şu an için 1 Dogecoin 2.118 TL olmaktadır.




Son Güncelleme: 26.04.2021 19:30
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