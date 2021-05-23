Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 24 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum

Son dönemlerde ülkemizde sık sık gündeme gelen kripto paralar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından kullanılan kripto paraların günlük bazda değerleri belli oldu. İşlem hacmi en büyük kripto para olan Bitcoin, çarşamba günü 50.000 doların altına geriledi. Son bir haftadır kripto para borsasında yüksek düşüşler yaşanıyor.

Kripto paralar neden düşüyor

Kripto paralarda özellikle son bir ay içinde yaşanan düşüşün temel nedeni olarak devletlerin kripto para dünyasını kontrol etme çabası olarak öne çıkıyor. Son olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından kripto paralarla ilgili yeni bir rapor yayınlandı.

Rapora göre kripto paraların kara para aklama yolu olarak öne çıkabileceği bu nedenle denetim altında tutulması, bildirilmesi şartının getirilmesi belirtildi. Raporda 10 bin dolar ve üzerindeki kripto paraların bildirilmesinin zorunlu hale getirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yatırımcılar gelecek vergilendirmeler sonucunda kripto paraların değer kaybetmesinin yolunu açacağını söylüyor.

24 Mayıs 2021 Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Diğer yandan birçok kişi fiyatların artıp artmayacağı merak ediyor. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen kripto paraların ne kadar oldu merak ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin fiyatları merak ediliyor. 24 Mayıs kripto paraların durumu belli oldu.

Bitcoin bugün 30.000 $ ile güne başladı. Gün içerisinde artarak 39.370 $ seviyesine çıktı. 15 Nisan tarihinde 63.000 $ olan Bitcoin 24 Mayıs tarihinde ise 39.000 $’a kadar geriledi. Şu an bir Bitcoin 39.370 $ seviyesinde işlem görüyor.

24 Mayıs 2021 Ethereum Ne Kadar Oldu?

Ethereum güne 2200 $ seviyelerinde başlamıştır bugün itibari ile düşüş yaşandı. Ethereum, 25 Nisan tarihinde 2200 $ seviyesinde işlem görüyordu. Şu an için 2.555 $ üzerinden işlem görüyor.

24 Mayıs 2021 Ripple Ne Kadar Oldu?

Ripple güne %26 değer kaybı ile başladı. Bugün itibariyle Ripple 1.24 dolardan işlem görüyor.

24 Mayıs 2021 Dogecoin Ne Kadar Oldu?

Dogecoin de güne sert düşüşle başladı. DOGE güne %27 kayıpla başladı ve şuanda 0,37 dolardan işlem görmektedir.