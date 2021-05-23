İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 24 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum

Son dönemin ne popüler yatırım aracı kripto paralara olan ilgi giderek artıyor. Yatırımcılar kripto paraları gün gün takip ediyor. En bilinen kripto bara birimleri; Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu, BTC kaç dolar soruları merak ediliyor. 24 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum ve güncel kripto para fiyatları.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:00
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 24 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum
Takip Et:

Son dönemlerde ülkemizde sık sık gündeme gelen kripto paralar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından kullanılan kripto paraların günlük bazda değerleri belli oldu. İşlem hacmi en büyük kripto para olan Bitcoin, çarşamba günü 50.000 doların altına geriledi. Son bir haftadır kripto para borsasında yüksek düşüşler yaşanıyor.

Kripto paralar neden düşüyor

Kripto paralarda özellikle son bir ay içinde yaşanan düşüşün temel nedeni olarak devletlerin kripto para dünyasını kontrol etme çabası olarak öne çıkıyor. Son olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından kripto paralarla ilgili yeni bir rapor yayınlandı.

Rapora göre kripto paraların kara para aklama yolu olarak öne çıkabileceği bu nedenle denetim altında tutulması, bildirilmesi şartının getirilmesi belirtildi. Raporda 10 bin dolar ve üzerindeki kripto paraların bildirilmesinin zorunlu hale getirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yatırımcılar gelecek vergilendirmeler sonucunda kripto paraların değer kaybetmesinin yolunu açacağını söylüyor.

Diğer yandan birçok kişi fiyatların artıp artmayacağı merak ediyor. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen kripto paraların ne kadar oldu merak ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin fiyatları merak ediliyor. 24 Mayıs kripto paraların durumu belli oldu.

24 Mayıs 2021 Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Bitcoin bugün 30.000 $ ile güne başladı. Gün içerisinde artarak 39.370 $ seviyesine çıktı. 15 Nisan tarihinde 63.000 $ olan Bitcoin 24 Mayıs tarihinde ise 39.000 $’a kadar geriledi. Şu an bir Bitcoin 39.370 $ seviyesinde işlem görüyor.

24 Mayıs 2021 Ethereum Ne Kadar Oldu?

Ethereum güne 2200 $ seviyelerinde başlamıştır bugün itibari ile düşüş yaşandı. Ethereum, 25 Nisan tarihinde 2200 $ seviyesinde işlem görüyordu. Şu an için 2.555 $ üzerinden işlem görüyor.

24 Mayıs 2021 Ripple Ne Kadar Oldu?

Ripple güne %26 değer kaybı ile başladı. Bugün itibariyle Ripple 1.24 dolardan işlem görüyor.

24 Mayıs 2021 Dogecoin Ne Kadar Oldu?

Dogecoin de güne sert düşüşle başladı. DOGE güne %27 kayıpla başladı ve şuanda 0,37 dolardan işlem görmektedir.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BitcoinKripto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
Bithumb, hangi ülkenin? Bithumb borsası nasıl çalışır?
Bithumb, hangi ülkenin? Bithumb borsası nasıl çalışır?
Çocuk parası için nereye nasıl başvurulur? 2021 Çocuk parası yardımı kaç liradır?
Çocuk parası için nereye nasıl başvurulur? 2021 Çocuk parası yardımı kaç liradır?
Bodrum 2021 beach club giriş ücretleri
Bodrum 2021 beach club giriş ücretleri
3 Bin TL esnaf yardımı kimlere ödenecek? 3000 TL hibe ve kira desteği alacak esnaflar sistesi 2021
3 Bin TL esnaf yardımı kimlere ödenecek? 3000 TL hibe ve kira desteği alacak esnaflar sistesi 2021
Starbucks 2021 güncel kahve fiyatları
Starbucks 2021 güncel kahve fiyatları

Popüler Haberler

MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Canlı izle İstanbulspor Altay TRT Spor şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle İstanbulspor – Altay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Alev Alev dizisinde Tomris karakterine Zuhal Olcay hayat veriyor
Hava durumu nasıl olacak? 25 Mayıs 2021 Salı yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Rüyada ceviz ağacı görmek ne demektir? Rüyada ceviz ağacı görmenin tabiri ve anlamı
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs nereli, yaşı kaç?
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı TAMAMDIR

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.