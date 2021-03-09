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Bitcoin bugün ne kadar oldu 9 Mart 2021 Salı 1 Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?

Kripto para dünyasının çok konuşulan para birimi Bitcoin'in günlük değişim oranları insanlar tarafından takip edilmeye başlandı. Günümüzde Bitcoin ayrıca farklı bir yatırım aracına dönüştü. Pek çok kişinin günlük olarak düşüş ve yükseliş değerlerini merak ettiği para biriminin detayları haberimizde...

09 Mart 2021 Salı 15:45
Bitcoin bugün ne kadar oldu 9 Mart 2021 Salı 1 Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
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Altın ve dövizden sonra yenir yatırım seçeneği olarak ortaya çıkan Bticoin vatandaşların ilgisini çekmeyi başladı. Kripto para birimi Bitcoin'in düşüş ve yükseliş tablosuna dair merak edilenler haberimizde...

9 Mart Bitcoin ne kadar yükseldi?

9 Mart 2021 Salı günü 51.793,8600 ile güne başlayan Bitcoin, saat 10.28 itibarıyla yüzde 7,72 53.684,59 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 07.02.2021 tarihinde $38.291,0000 ile son bir ayın en düşük, 21 Şubat 2021 tarihinde de $58.033,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesinde yer aldı. 1 Bitcoin $53.684,59 ve 403.811,00 TL'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Dolar değişim oranları

Bitcoin haftalık olarak yüzde 7,60, aylık yüzde 36,38, yıllık ise yüzde 566,19 Dolar değişim göstermiştir.

Bitcoin TL değişim oranları

Bitcoin haftalık olarak yüzde 13,87, aylık yüzde 48,99, yıllık ise yüzde 737.70 TL değişim göstermiştir.

Bitcoin'in fiyatı nedir?

1 Bitcoin 394,863.30 TL

1 Bitcoin 53,724.57 Dolar

1 Bitcoin 44.453,59 €  Euro

Fiyattaki Değişim (24s) -4.28 %

Bitcoin Hacmi (24s)  57,028,672,677 $ Dolar

Bitcoin’in Piyasa Değeri  887,040,423,077 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 395,013.16 TL‘dir. Aynı zamanda 1 Bitcoin  53,743.05 dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 395,081.87 Türk Lirası veya 53,741.48 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde -4.28 değişim ile şu anda 3395,037.25 TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 57,028,672,677 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 887,040,423,077  $ dolardır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 15:45
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