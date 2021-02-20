Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?

Dünya’da kripto para kullanımı giderek artmaya başladı. Son yapılan anket araştırmalarında en çok kripto para kullanımı Bitcoin üzerinden yapıldığı ve en çok Bitcoin yatırımının Türkiye’de yapıldığı belirlendi.

Ülkemizde ve dünyada birçok kişi artık sanal paralara yöneliyor ve yatırımcılar bu paraların daha güvenilir ve kazançlı olduğunu söylüyor. Hal böyle olmuşken, birçok kişi yatırım yapmak amacıyla kripto paralara ilgi duymaya başladı. Dünyada ve ülkemizde en çok bilinen ve en değerli kripto para birimi Bitcoin oldu.

Bitcoin nedir?

Bitcoin 2009 yılında hayata geçirilmiş sanal para birimidir. Şirketin amacı dünyada kullanılan tüm para birimlerinden farklı olarak bir ülke veya devlete ve bu devletin isteklerine göre hareket etmeden dünya çapında kullanılabilen ortak bir para birimi yaratmak için kurulmuştur. Kurucuların amaçlarından biri de gelişen teknolojiyle birlikte online dünya üzerinden insanların alışveriş yapacaklarının ön görülmesi sonucunda bu siteler üzerinden rahatça alışveriş yapabilmeleri, kolay para transferi ve ödeme imkanı sağlamak için hizmete sunulmuştur. 2009 yılında kurulan ve 2013 yılında değeri 1.3 milyar dolar olan Bitcoin’in 2020 yılı itibariyle değeri 182.927,290 milyar dolar seviyelerine çıktı.

2010 yılında piyasaya sürülen Bitcoin yolculuğuna 10 TL ile başlamıştı. Şu anda ise bu sanal para biriminin yolculuğunun nereye kadar devam edeceği merak ediliyor.

20 Şubat Cumartesi Bitcoin ne kadar, bugün Bitcoin ne kadar oldu?

20 Şubat 2021 Cumartesi günü itibariyle Bitcoin 55 bin $ yani 383.000 bin TL’den işlem görüyor. Saatler 11:35’ü gösterdiğinde bugün Bitcoin %7,49 artışla değerini 55 bin $ seviyesine çıkardı. Bir ay önce tarihler 27 Ocak 2021’i gösterdiğinde 31 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin 20 günün ardından yatırımcılarına çok yüksek kazanç sağladı. Bitcoin’in haftalık, aylık ve yıllık olarak değişim oranları ile TL üzerinden getirdiği kazanç oranları ise şu şekilde;

Bitcoin Değişim Oranları($)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%)

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

%17,57 %56,65 %479,58

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%)

Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL ve kaç dolar?

%16,38 %47,10 %563,37

Bitcoin TL, dolar ve Euro üzerinden piyasa değerleri şu şekildedir;

1 Bitcoin (BTC) 387,766.93 TL

1 Bitcoin (BTC) 55,464.19 Dolar

1 Bitcoin (BTC) 45.857,63 Euro

Bitcoin fiyatları her an ve saniyede değişmektedir. Son 24 saatte Bitcoin %-0,61 değer kaybı yaşadı ve şu anda 387 bin 476.98 TL’den işlem görmektedir. Ancak haftalık ve aylık rakamlara bakıldığında Bitcoin yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor.

Bitcoin’in şuanda toplam piyasa değeri 963,970,379,171 dolardır. Bitcoin’in yanı sıra altenatif kripto para birimleri de son günlerde popüler olmaya başladı.

20 Şubat Cumartesi güncel Bitcoin fiyatları

Bitcoin: 386,247.11 TL

Ethereum: 386,247.11

LTC/ TRY: 1,650.99

DAST /TRY: 2,209.00

HOT/TRY: 0.0149550

DOGE/TRY: 0.4000000

LINK/TRY: 241.138

XRP/TRY: 3.949237

BAT/TRY: 4.352667