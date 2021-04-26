Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ortaya çıkan çeşitli dijital ödeme yöntemleri ile bitcoin alım satımı yapılmaya başlanıldı. Fakat Thodex vurgunu ve onun ardından bir kaç şirketin daha sistemlerini erişime kapatması sonrası mevcut sistemin değişiminin yapılmasına karar verilmesini sağladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'de kripto paralarla ilgili yapılan alım satımlarda çeşitli düzenlemelerin yapılacağını duyururken yeni düzenlemelerin 30 Nisan gününden itibaren hayata geçirileceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan koordinasyonlu çalışmalarda kripto paraların ekonomik ve hukuksal alanda olmasının yanı sıra mali ve teknolojik alanda da bir altyapı oluşturulması planlanıyor. Varlık veya mal olarak bir tanım belirlenecek olan kripto finansal varlıkların edinimleri ile birlikte alım-satım ve devir işlemlerine yeni bir vergi düzenlemesi yapılması öngörülüyor.

Maliye Bakanlığı'nın Merkez Bankası ile birlikte BDDK ve SPK ile işbirliğinde yürüttüğü ve çalışmalara diğer kurumlarla destek verirken kripto paralara uygulanacak olan vergilerin gelir vergisi mi yoksa doğrudan vergim mi konulacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Merkez Bankası ise sorumluluğunu aldığı söz konusu eylem için bir yasa çıkarmaya hazırlanırken kripto paralarla ilgili dorudan veya dolaylı yoldan kullanımını yasaklayacak olan yönetmeliği de Cuma günü devreye alıyor. Başkan Kavcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında kripto paralarla ilgili konuların son derece hassas olduğunu belirterek, birkaç ülkede tamamen yasaklanan kripto paraların Türkiye'nin şuan için yasak kapsamında alınmayacağını söyledi. Kripto paranın normal paranın yerine kullanımını yasakladıklarını ve şuan için üzerlerinde daha geniş bir düzenleme yapıldığını belirten Başkan Kavcıoğlu, her kurumun kendi alanında çalışma yaptığını ve Merkez Bankası'nın da kripto paraların normal ödemelerde kullanımını yasaklayacağı yönetmeliği 30 Nisan'da hayata geçireceklerini söyledi.