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Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!

Son dönem içinde yükselişe geçen kripto para Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı! Rekorda PayPal haberinin etkili olduğu öne sürüldü...

21 Ekim 2020 Çarşamba 22:39
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
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PayPal tarafından yapılan açıklama kapsamında, ilerleyen haftalarda Bitcoin alım satım hizmetinin başlayacağının ve kullanıcıların PayPal cüzdanlarında kripto para bulundurabileceklerinin bildirilmesi ardından Bitcoin Türk Lirası karşısında rekor kırdı.

PayPal’dan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) yer alacak.


Kripto para uzmanlarına göre ilerleyen dönem için kripto paralara yenilerinin ekleneceği ve PayPal’ın da bu yeni paralardan önce piyasayı eline alarak öncü olmayı hedeflediği ifade ediliyor. Elde edilen bilgilere göre 2021 senesinin başından itibaren kullanıcılar kripto paralarını PayPal hesaplarında saklayabilecekler.

Yeni Rekor

PayPal’ın böyle bir adım atması sonrasında Bitcoin’in fiyatı da son birkaç gündür giderek artış gösterdi. Saat 17.20’de 12.865 dolara çıkan Bitcoin, Türk Lirası karşısında 100.000 TL değere ulaşmış oldu. Bu rakam, şimdiye kadar ulaştığı en yüksek değer oldu.

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 22:39
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BitcoinKripto Para
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