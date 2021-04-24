Bitay kapandı mı, battı mı? Kripto Para borsası Bitay sahibi kim?

Son günlerde kripto borsasında kriz yaşanıyor. Sosyal medyada Bitay ile ilgili para çekememe iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili açıklama geldi. Bitay battı mı?

Bitay’dan açıklama

Bitay

Konuyla ilgili açıklama Bitay’ın CEO’sundan geldi. Niyazi Yılmaz, Ziraat Bankası ve Fiba bankalarından para transferlerinin gerçekleştiğini açıkladı. Diğer banka hesap işlemlerinin de pazartesi sabahı gerçekleşeceğini açıkladı. Peki, Bitay kimin?

2018 senesinde Teknopark İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Bitay teknoloji ,Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çalışan 2 akademisyen ve 1 bilirkişi tarafından geliştirildi. Bitay’ın sahibi Niyazi Yılmaz olarak biliniyor. Bitay teknolojide, Türkiye’nin en gelişmiş dijital para alım ve satım işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayan ileri düzeyde trade sistemi bulunmaktadır. Borsanın hem web hem de mobil uygulaması bulunmaktadır. Anlaşmalı üye işyerleriyle dijital para olarak ödeme sistemi imkanı bulunmaktadır. Bu platform ,Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle Araştırma-Geliştirme Projesi olarak geliştirildi.