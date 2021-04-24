Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?

Son günlerde kripto para kullanıcılarını ardı ardına üzen haberlerin gelmesinin ardından yatırımcılar Bitay’ın ne olduğu sahibinin kim olduğunu ve Bitay’ın çöküp çökmediğini merakla araştırmaya başladılar.

Bitay nedir? Bitay çöktü mü?

Thodex dolandırıcılığı ve Vebitcoin’in kapanma kararı sonrası gözler kripto para borsasına çevrilirken Bitay’dan da şikayetler gelmeye başladı ve sosyal medyada gündem oldu. Gelişmelerin ardından Bitay CEO’su açıklama yaptı.

BİTAY nedir, BİTAY Sahibi kimdir?

BİTAY Ceo’su yaşanan panikten dolayı yatırımcıların yoğun bir şekilde paralarını öekmeye başladıklarını ve normal talebin 6 katına çıktığını açıklayarak, isteyen kişilerin paralarını Pazartesi günü itibariyle çekebileceklerini söyledi. Thodex ve Vebitcoin’in vatandaşları dolandırarak kepenk kapatmalarının ardından dün akşam saatlerinde sosyal medyada kripto para borsası Bitay’ın da battığı iddia edildi. İddialar üzerine şahsi Twitter hesabında açıklamada bulunan Bitay Genel Müdür Niyazi Yılmaz telaşa kapılan yatırımcıların para çekmeye çalıştığını ve para talebinin diğer günlere nazaran 6 kat artışa geçtiğini söyledi. Niyazi Yılmaz, “Ziraat Bankası ve Fiba Banka’da hesabı olan havaleler bu saatte de devam ediyor. Diğer bankada hesabı olanlara pazartesi sabahı ne kadar isterlerse anında para yatıracağız.” Şeklinde ifadelerde bulundu.

2018 senesinde kurulumu tamamlanan Teknopark İstanbul’da faaliyet vermeye başlayan Bitay, Yıldız Teknik Üniversitesi atanan 2 akademisyen ve 1 bilirkişi tarafından geliştirildi. Bitay sahibi merak edilirken Bitay CEO’su Niyazi Yılmaz olarak biliniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark Blockchain projesiyle ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın proje onayıyla araştırma geliştirme (ARGE) teşviki alan şirket “Türkiye’nin en güvenilir kripto para borsası” sloganını kullanıyor.

Niyazi Yılmaz, kripto paralar ile ödeme yapma imkanın sunan BitayPAy isimli bir ödeme sistemi geliştirdiklerini belirterek "Öneğin, POS cihazında ödeme kabul edildiğinde kesinti olmadan ödeme almak için 60-90 gün arası beklenmesi gerekiyor. Ödemeyi 1-2 gün içerisinde almak için banka anlaşmasına bağlı olarak belli kesintiler uygulanıyor. Bizim sistemimizde ise QR kod ile transfer onaylandığında, anında müşterinin hesabından parayı almış oluyor ve banka havalesiyle işletmenin hesabına yatırıyoruz.” demişti.