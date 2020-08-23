İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Bisiklet kredisi veren bankalar ve şartları 2020

13:27 sularında basına yansıyan Bisiklet kredisi veren bankalar ve şartları haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ağustos 23 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

23 Ağustos 2020 Pazar 13:27
Bisiklet kredisi veren bankalar ve şartları 2020
Takip Et:

Ekonomik durumda yaşanan dalgalanmalar ile birlikte artan bisiklet fiyatları dudak uçuklatıyor. Çocuklarına bisiklet almak isteyen ebeveynler bu konu hakkında uygun kredi imkanı sunan bankaları araştırıyor. Günümüzde birçok banka, sosyal hayatı kolaylaştırmaya yönelik birçok kredi kampanyası hayata geçiriyor.

Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte ekonomideki sarsıntının dışından dünya genelinde insanlar scooter ve bisiklet gibi tekli taşıma araçlarını tercih etmeye başladı. Ülkemizde hastalıktan dolayı bisiklet ve scooterlara taleplerin artması ile birlikte bu araçların fiyatlarında da artış gözlemlendi.

Bu konuda vatandaşlara destek sağlamayı hedefleyen bankalar bisiklet kredisi adı altında vatandaşlara uygun faizli kredi imkanı sunuyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan kampanya ile birlikte kredi kullanabilen vatandaşlara 30.000 TL’ye kadar nakit akışı sağlanıyor.

Vakıfbank bisiklet kredisi


Bisiklet almak isteyenler için başvuru yapmak isteyen kişiler Vakıfbank şubelerinden katkı paylı faturalı tüketici kredisi veya faturalı tüketici kredisi adı altında verilen kredilere başvurabiliyor. İki farklı seçenek olarak çıkarılan kredilerden katkı paylı faturalı tüketici kredisinde kişiler sadece banka tarafından anlaşma yapılmış bisiklet üreticilerinden alışveriş yapabiliyor. Ancak diğer krediyi kullanan kişiler yerli bisiklet üreticilerinin herhangi birinden alışveriş yapma hakkına sahip oluyor.

0,55 faiz oranı ile 60 aya varan vade seçeneği hazırlayan Vakıfbank, 3.000 TL ile 30.000 TL arasında kredi imkanını müşterilerine sunuyor. Bu seçenekleri katkı paylı kredi için belirleyen banka, diğer seçenekteki krediyi kullanmak isteyenler için ise 0,82 faiz oranı ile aynı imkanlarda kredi imkanı sağlıyor.

Vakıfbank'ın dışında Halkbank ve Ziraat Bankası da bisiklet almak isteyenler için çeşitli kredi kampanyaları başlattı. 

 



Son Güncelleme: 23.08.2020 13:27
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
Enes Batur'un yeni şarkısı Dolunay Post Malone'dan çalıntı mı? yine aynı söylentiler!
Rüyada tutuklandığını görmek ne demektir? Rüyada tutuklandığını görmenin anlamı ve tabiri
Kararan çaydanlıkları beyazlatmak için yöntemler
Pantene Altın Kelebek ödülleri final ne zaman olacak, ödüller ne zaman dağıtılacak?
Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?
Sonbahar ayları hangileridir? sonbahar mevsiminde hangi değişiklikler olur?
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2020
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama
2020 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası 60.000 TL düşük faizli kredi kampanyaları başvuru şartları ve faiz oranları
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.