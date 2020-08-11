İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları

Bisiklet fiyatlarındaki artış insanları kredi çekmeye zorluyor. Vatandaşı rahatlatmak isteyen bankalar bisiklet kredisi kampanyası ile müşterilerini bisiklet sahibi yapıyor.

11 Ağustos 2020 Salı 08:06
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Takip Et:

Ekonomik durumda yaşanan dalgalanmalar ile birlikte artan bisiklet fiyatları dudak uçuklatıyor. Çocuklarına bisiklet almak isteyen ebeveynler bu konu hakkında uygun kredi imkanı sunan bankaları araştırıyor. Günümüzde birçok banka, sosyal hayatı kolaylaştırmaya yönelik birçok kredi kampanyası hayata geçiriyor.

Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte ekonomideki sarsıntının dışından dünya genelinde insanlar scooter ve bisiklet gibi tekli taşıma araçlarını tercih etmeye başladı. Ülkemizde hastalıktan dolayı bisiklet ve scooterlara taleplerin artması ile birlikte bu araçların fiyatlarında da artış gözlemlendi.

Bu konuda vatandaşlara destek sağlamayı hedefleyen bankalar bisiklet kredisi adı altında vatandaşlara uygun faizli kredi imkanı sunuyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan kampanya ile birlikte kredi kullanabilen vatandaşlara 30.000 TL’ye kadar nakit akışı sağlanıyor.

Vakıfbank bisiklet kredisi


Bisiklet almak isteyenler için başvuru yapmak isteyen kişiler Vakıfbank şubelerinden katkı paylı faturalı tüketici kredisi veya faturalı tüketici kredisi adı altında verilen kredilere başvurabiliyor. İki farklı seçenek olarak çıkarılan kredilerden katkı paylı faturalı tüketici kredisinde kişiler sadece banka tarafından anlaşma yapılmış bisiklet üreticilerinden alışveriş yapabiliyor. Ancak diğer krediyi kullanan kişiler yerli bisiklet üreticilerinin herhangi birinden alışveriş yapma hakkına sahip oluyor.

0,55 faiz oranı ile 60 aya varan vade seçeneği hazırlayan Vakıfbank, 3.000 TL ile 30.000 TL arasında kredi imkanını müşterilerine sunuyor. Bu seçenekleri katkı paylı kredi için belirleyen banka, diğer seçenekteki krediyi kullanmak isteyenler için ise 0,82 faiz oranı ile aynı imkanlarda kredi imkanı sağlıyor.

Vakıfbank'ın dışında Halkbank ve Ziraat Bankası da bisiklet almak isteyenler için çeşitli kredi kampanyaları başlattı. 

 



Son Güncelleme: 11.08.2020 08:06
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 422 TL ek gelir elde etme fırsatı
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 422 TL ek gelir elde etme fırsatı
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi kampanyası
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi kampanyası
1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? E-devler ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu
1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? E-devler ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir? 3 Banka anında 10 Bin TL veriyor
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir? 3 Banka anında 10 Bin TL veriyor
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları

Popüler Haberler

Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Ağustos 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kapmanyası
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Yeni iş yeri kuracak girişimcilere faizsiz 6 ay geri ödemesiz Halkbank kredi kampanyası
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
2020 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Kira Yardımı için hemen başvurun 960 TL kira yardımınızı alın
Burç tarihleri değişecek mi? NASA'dan tartışılacak açıklama!
Banka kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Bireysel kredi kartı limit yükseltme nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
Franchising kredisi veren banka var mı? Frençayzing ile iş kurma kredisi nasıl alınır?
Cem Uzan neden Fransa'da? Cem Uzan Türkiye'ye ne zaman dönecek? Dönerse hapse girecek mi?
WhatsApp kaç kişi aynı anda görüntülü konuşma yapabilir?
Esnaflara 50.000 TL nefes kredisi başvuru koşulları ve geri ödeme şartları
Bergen filmi oyuncuları kimlerdir? Bergen filmi konusu ve film vizyon tarihi
Elektrikte yeşil tarife nedir? 1 Ağustos’ta yeşil tarife dönemi başlıyor!
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanma şartları
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
Ağustos 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.