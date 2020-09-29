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Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası

Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 29 Eylül 2020 Salı günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Eylül 2020 Salı 05:30
Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası
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Ekonomik durumda yaşanan dalgalanmalar ile birlikte artan bisiklet fiyatları dudak uçuklatıyor. Çocuklarına bisiklet almak isteyen ebeveynler bu konu hakkında uygun kredi imkanı sunan bankaları araştırıyor. Günümüzde birçok banka, sosyal hayatı kolaylaştırmaya yönelik birçok kredi kampanyası hayata geçiriyor.

Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte ekonomideki sarsıntının dışından dünya genelinde insanlar scooter ve bisiklet gibi tekli taşıma araçlarını tercih etmeye başladı. Ülkemizde hastalıktan dolayı bisiklet ve scooterlara taleplerin artması ile birlikte bu araçların fiyatlarında da artış gözlemlendi.

Bu konuda vatandaşlara destek sağlamayı hedefleyen bankalar bisiklet kredisi adı altında vatandaşlara uygun faizli kredi imkanı sunuyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan kampanya ile birlikte kredi kullanabilen vatandaşlara 30.000 TL’ye kadar nakit akışı sağlanıyor.

Vakıfbank bisiklet kredisi


Bisiklet almak isteyenler için başvuru yapmak isteyen kişiler Vakıfbank şubelerinden katkı paylı faturalı tüketici kredisi veya faturalı tüketici kredisi adı altında verilen kredilere başvurabiliyor. İki farklı seçenek olarak çıkarılan kredilerden katkı paylı faturalı tüketici kredisinde kişiler sadece banka tarafından anlaşma yapılmış bisiklet üreticilerinden alışveriş yapabiliyor. Ancak diğer krediyi kullanan kişiler yerli bisiklet üreticilerinin herhangi birinden alışveriş yapma hakkına sahip oluyor.

0,55 faiz oranı ile 60 aya varan vade seçeneği hazırlayan Vakıfbank, 3.000 TL ile 30.000 TL arasında kredi imkanını müşterilerine sunuyor. Bu seçenekleri katkı paylı kredi için belirleyen banka, diğer seçenekteki krediyi kullanmak isteyenler için ise 0,82 faiz oranı ile aynı imkanlarda kredi imkanı sağlıyor.

Vakıfbank'ın dışında Halkbank ve Ziraat Bankası da bisiklet almak isteyenler için çeşitli kredi kampanyaları başlattı. 

 



Son Güncelleme: 29.09.2020 05:30
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