İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA...

Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 5 Ocak 2021 Salı günü yayınlanan haberimize göz atabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 00:22
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Takip Et:

Ekonomik durumda yaşanan dalgalanmalar ile birlikte artan bisiklet fiyatları dudak uçuklatıyor. Çocuklarına bisiklet almak isteyen ebeveynler bu konu hakkında uygun kredi imkanı sunan bankaları araştırıyor. Günümüzde birçok banka, sosyal hayatı kolaylaştırmaya yönelik birçok kredi kampanyası hayata geçiriyor.

Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte ekonomideki sarsıntının dışından dünya genelinde insanlar scooter ve bisiklet gibi tekli taşıma araçlarını tercih etmeye başladı. Ülkemizde hastalıktan dolayı bisiklet ve scooterlara taleplerin artması ile birlikte bu araçların fiyatlarında da artış gözlemlendi.

Bu konuda vatandaşlara destek sağlamayı hedefleyen bankalar bisiklet kredisi adı altında vatandaşlara uygun faizli kredi imkanı sunuyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan kampanya ile birlikte kredi kullanabilen vatandaşlara 30.000 TL’ye kadar nakit akışı sağlanıyor.

Vakıfbank bisiklet kredisi

Bisiklet almak isteyenler için başvuru yapmak isteyen kişiler Vakıfbank şubelerinden katkı paylı faturalı tüketici kredisi veya faturalı tüketici kredisi adı altında verilen kredilere başvurabiliyor. İki farklı seçenek olarak çıkarılan kredilerden katkı paylı faturalı tüketici kredisinde kişiler sadece banka tarafından anlaşma yapılmış bisiklet üreticilerinden alışveriş yapabiliyor. Ancak diğer krediyi kullanan kişiler yerli bisiklet üreticilerinin herhangi birinden alışveriş yapma hakkına sahip oluyor.

0,55 faiz oranı ile 60 aya varan vade seçeneği hazırlayan Vakıfbank, 3.000 TL ile 30.000 TL arasında kredi imkanını müşterilerine sunuyor. Bu seçenekleri katkı paylı kredi için belirleyen banka, diğer seçenekteki krediyi kullanmak isteyenler için ise 0,82 faiz oranı ile aynı imkanlarda kredi imkanı sağlıyor.

Vakıfbank'ın dışında Halkbank ve Ziraat Bankası da bisiklet almak isteyenler için çeşitli kredi kampanyaları başlattı. 

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 00:22
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Atv canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
SGK'ya başvuruda bulunanlar bu destek ödemesinden faydalanıyor! İş göremezlik ödeneği şartları
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze karakteri kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Canelo Alvarez - Sergey Kovalev ünvan maçı saati ve canlı yayın kanalı
Apple müşteri hizmetleri ile bağlantı kurmak için Apple randevu nasıl alınır?
Banka kırmızı kalem ne kadar sürede, ne zaman silinir?
Payitaht Abdülhamit Refika karakterini kim canlandırıyor? Sueda Çil kimdir?
Poğaça mı, Poaça mı? Tdk’ya göre doğru yazılışı hangisi?
Star TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Green card başvurusu ne zaman yapılır? Green card 2022 başvuru tarihleri
Güncel gümüş fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Ocak 2021 Pazartesi
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Ocak 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 4 Ocak 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.