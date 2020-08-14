İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020 ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 14.08.2020'li haberimizde Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020 hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Ağustos 2020 Cuma 09:26
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020
Takip Et:

Ekonomik durumda yaşanan dalgalanmalar ile birlikte artan bisiklet fiyatları dudak uçuklatıyor. Çocuklarına bisiklet almak isteyen ebeveynler bu konu hakkında uygun kredi imkanı sunan bankaları araştırıyor. Günümüzde birçok banka, sosyal hayatı kolaylaştırmaya yönelik birçok kredi kampanyası hayata geçiriyor.

Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte ekonomideki sarsıntının dışından dünya genelinde insanlar scooter ve bisiklet gibi tekli taşıma araçlarını tercih etmeye başladı. Ülkemizde hastalıktan dolayı bisiklet ve scooterlara taleplerin artması ile birlikte bu araçların fiyatlarında da artış gözlemlendi.

Bu konuda vatandaşlara destek sağlamayı hedefleyen bankalar bisiklet kredisi adı altında vatandaşlara uygun faizli kredi imkanı sunuyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan kampanya ile birlikte kredi kullanabilen vatandaşlara 30.000 TL’ye kadar nakit akışı sağlanıyor.

Vakıfbank bisiklet kredisi


Bisiklet almak isteyenler için başvuru yapmak isteyen kişiler Vakıfbank şubelerinden katkı paylı faturalı tüketici kredisi veya faturalı tüketici kredisi adı altında verilen kredilere başvurabiliyor. İki farklı seçenek olarak çıkarılan kredilerden katkı paylı faturalı tüketici kredisinde kişiler sadece banka tarafından anlaşma yapılmış bisiklet üreticilerinden alışveriş yapabiliyor. Ancak diğer krediyi kullanan kişiler yerli bisiklet üreticilerinin herhangi birinden alışveriş yapma hakkına sahip oluyor.

0,55 faiz oranı ile 60 aya varan vade seçeneği hazırlayan Vakıfbank, 3.000 TL ile 30.000 TL arasında kredi imkanını müşterilerine sunuyor. Bu seçenekleri katkı paylı kredi için belirleyen banka, diğer seçenekteki krediyi kullanmak isteyenler için ise 0,82 faiz oranı ile aynı imkanlarda kredi imkanı sağlıyor.

Vakıfbank'ın dışında Halkbank ve Ziraat Bankası da bisiklet almak isteyenler için çeşitli kredi kampanyaları başlattı. 

 



Son Güncelleme: 14.08.2020 09:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde Bakım Maaşları Gelen Zam ile 1544 TL Oldu!
Evde Bakım Maaşları Gelen Zam ile 1544 TL Oldu!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Findeks Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama
Findeks Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?

Popüler Haberler

Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020
Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? 2019 Yılı Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Altın ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 14 Ağustos 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2020
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2020 6 Ay ödemesiz
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
iOS 14 güncellemesiyle gelecek özellikler neler? Apple iOS 14 güncellemesi ne zaman çıkacak?
Banka kredi kartı limit arttırımı nasıl yapılır?
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
Kamu Bankaları saat kaçta açılıp, saat kaçta kapanıyor? Bankalar hangi saatlerde çalışıyor?
QNB Finansbank'tan 3 Ay Ertelemeli Bayram Kredisi Kampanyası
Yaparsın Aşkım WhatsApp başvuru hattı numarası
Çukur Dizisi Aliço'nun annesi kimdir? Gerçek adı nedir? Vildan Taşdelen hakkında bilgiler
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ağustos 13 Perşembe
ÇKS 2020 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Yeni işyeri açanlara devletten süper destek ve krediler
2020 Ağustos KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar?
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.