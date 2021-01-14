İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Bisiklet alabilmeniz için ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankalar 2021

14 Ocak Perşembe 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Bisiklet alabilmeniz için ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankalar hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Bisiklet alabilmeniz için ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankalar konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 14 Ocak 2021 Perşembe tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 04:23
Bisiklet alabilmeniz için ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankalar 2021
Takip Et:

Ekonomik durumda yaşanan dalgalanmalar ile birlikte artan bisiklet fiyatları dudak uçuklatıyor. Çocuklarına bisiklet almak isteyen ebeveynler bu konu hakkında uygun kredi imkanı sunan bankaları araştırıyor. Günümüzde birçok banka, sosyal hayatı kolaylaştırmaya yönelik birçok kredi kampanyası hayata geçiriyor.

Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte ekonomideki sarsıntının dışından dünya genelinde insanlar scooter ve bisiklet gibi tekli taşıma araçlarını tercih etmeye başladı. Ülkemizde hastalıktan dolayı bisiklet ve scooterlara taleplerin artması ile birlikte bu araçların fiyatlarında da artış gözlemlendi.

Bu konuda vatandaşlara destek sağlamayı hedefleyen bankalar bisiklet kredisi adı altında vatandaşlara uygun faizli kredi imkanı sunuyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan kampanya ile birlikte kredi kullanabilen vatandaşlara 30.000 TL’ye kadar nakit akışı sağlanıyor.

Vakıfbank bisiklet kredisi

Bisiklet almak isteyenler için başvuru yapmak isteyen kişiler Vakıfbank şubelerinden katkı paylı faturalı tüketici kredisi veya faturalı tüketici kredisi adı altında verilen kredilere başvurabiliyor. İki farklı seçenek olarak çıkarılan kredilerden katkı paylı faturalı tüketici kredisinde kişiler sadece banka tarafından anlaşma yapılmış bisiklet üreticilerinden alışveriş yapabiliyor. Ancak diğer krediyi kullanan kişiler yerli bisiklet üreticilerinin herhangi birinden alışveriş yapma hakkına sahip oluyor.

0,55 faiz oranı ile 60 aya varan vade seçeneği hazırlayan Vakıfbank, 3.000 TL ile 30.000 TL arasında kredi imkanını müşterilerine sunuyor. Bu seçenekleri katkı paylı kredi için belirleyen banka, diğer seçenekteki krediyi kullanmak isteyenler için ise 0,82 faiz oranı ile aynı imkanlarda kredi imkanı sağlıyor.

Vakıfbank'ın dışında Halkbank ve Ziraat Bankası da bisiklet almak isteyenler için çeşitli kredi kampanyaları başlattı. 

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 04:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı

Popüler Haberler

Bisiklet alabilmeniz için ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankalar 2021
Ayak bileği burkulması ne kadar sürede tedavi edilir? Bilek burkulması iyileşme süresi
Çipli kimlik kart kayboldu ne yapmalıyım? 2021 Kayıp çipli kimlik yeniden çıkarma işlemleri
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 14 Ocak 2021 Perşembe
Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2021
2021 4d işçiye ilave tediye 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?
Kırklareli askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Gaziantep askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Emekli memurlar ve memurlar ne zaman maaş alır? 2021 memur maaşları ne zaman yatıyor?
La Casa de Papel 4. sezon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? La Casa de Papel 4. sezon konusu ve oyuncuları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri
Windows 10 kayıtlı Wifi Şifresi Öğrenme Yolları
Makine mi, makina mı? TDK'ya göre doğru yazılışı
PTT AŞ Genel Müdürü'nden PTT KPSS'siz Personel Alımı Açıklaması
MHRS Koronavirüs COVİD - 19 aşı randevusu nasıl alınır?
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
ÖSYM 2021 YKS başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?
Karneler verilecek mi? MEB e-karne nedir, nasıl alınır?
Azil maddesi nedir, ne demek? Trump'ın azledilmesi ne demektir?
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi, diziden ayrılacak mı? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.