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Birikmiş emekli maaşını sorgulamak için ne yapmak gerekir?

Emeklilik maaşları kadın ve erkek arasında ve gruplarında farklılık gösterir. İnsanların araştırdığı emeklilik alanları 4A, 4B ve 4C olmak üzere ayrılır; nasıl ücret alınacağı ve nereye, nasıl başvurulacağı da merak edilmektedir. Birikmiş maaş nasıl kontrol edilir? Tahsis numarası nedir ve nereden alabilirim? SSk, Bağ-Kur ve emeklilik sandıklarından emekli olanların maaş gün sayısı değişir mi? Birikmiş emekli maaşı nasıl sorgulanır?

03 Kasım 2020 Salı 20:05
Birikmiş emekli maaşını sorgulamak için ne yapmak gerekir?
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Birikmiş Emekli Maaş Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden maaş sorgulama yapabilmek için öncelikle hangi sosyal güvenlik kurumundan olduğunuzu bilmeniz gerekir. 4A, 4B ve 4C kolları olduğu için her kurumun sorgu sayfası farklıdır.

  • E-Devlet sistemi üzerinden 4A (SSK) emeklilik bilgisi yapabilirsiniz. Kişi emekli maaşını hiç çekmezse, zamanla maaş birikimi çok büyük olacak ve her yıl artacak ve belirli bir süre içinde ödeyecektir.
  • 4B (BAĞ-KUR) kullanan kişiler e-devlet bilgi sistemi üzerinden kendi bilgilerini girip sorgulama yapabilirler.
  • Doğru e-devlet bilgileriyle giriş yaptıktan sonra, 4C emeklilik fonundan vatandaşlar 4C emeklilik sorgulama sürecini yürütebilirler. Emekliler için 4C emekli maaşını çekmemiş olanların ödemeleri hesaplarında biriktirilecek, her ay düzenli olarak hesaplarına yatırılan maaş miktarı bir önceki aya göre artacak ve hesaplarındaki miktar her ay artacaktır.

Tahsis Numarası Nedir? Nasıl Alınır?

Emeklileri tek bir numara ile takip etmek için SGK tarafından belirlenen sayıdır. Dağıtım numarasını aldıktan sonra son rakama bakarak maaşınızı alacağınız ayı belirleyebilirsiniz. Ayrıca e-devlet atama numaralarının öğrenilmesini kolaylaştırır ve kamu kurumlarında birden fazla işlemi çevrimiçi olarak gerçekleştirmek için bir süreç sağlar. Sisteme giriş yaptıktan sonra belge takibi ve sorgulama yoluyla SGK atama numaranızı bulabilirsiniz.

SSK (4A) Emekli Maaşı Ne Zaman Yatar?

Her kişinin emekli maaşı aldığı tarih farklıdır ve bu günler tahsis edilen vatandaş sayısının son hanesine göre belirlenir.

  • Son hanesi 9 olanlar ayın 17′ sinde,
  • 7 olanlar 18’inde,
  • 5 olanlar 19 ‘unda,
  • 3 olanlar 20 ‘sinde,
  • 1 olanlar 21 ‘inde,
  • 8 olanlar 22 ‘sinde,
  • 6 olanlar 23’ünde,
  • 4 olanlar 4′ ünde,
  • 2 olanlar 25 ‘inde,
  • 0 olanlar 26′ sın da maaşını alabilmektedir.

BAĞ-KUR (4B) Emekli maaşları Ne Zaman Yatar?

BAĞ-KUR emeklilik maaşının gününü kişinin sicil numarasına göre belirlenmektedir;

  • 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde,
  • 3 ve 1 olanlar 26’sında,
  • 4 olanlar 27’sinde,
  • 2 ve 0 olanlar 28’inde maaşlarını alır.

Emekli Maaşları Nereye Yatar?

Emeklilik talebinde bulunduğunuzda, dilekçe yazma sırasında başvuru sahibi ile iletişime geçerek bu dilekçede bankadan ödeme yapmak istediklerini belirtiniz. Türkiye'de sağlık kurumu, sizin tarafınızdan olmak kaydıyla bankanın SGK dağıtım başvuru formunu belirtebilirsiniz. Emeklilik (ilk ödemeniz dahil), kontrol edilen belgeler hiçbir zaman soruna neden olmaz. Göremiyorsanız, burada saklayın. Dilekçede herhangi bir banka istemediyseniz otomatik olarak Ziraat Bankası'na gönderilecektir.

Emekli Aylığından Yapılan Kesintiler Nelerdir?

İlaç Katılım Payı;

Ayakta tedavi gören ilaçlar için kurumun geliri ile emekliler ve ailelerinin katkı payları% 10, diğerleri için% 20'dir.

Tıbbi malzeme katılım payı;

Vücut dışı protez ve emeklilik aylığı alıcıları ve aileleri için SGK'dan katkı payının% 10'u tahsil edilir ve bu tutarlar gelirlerinden düşülür.

Muayene katılım payı;

hastanede muayenesi yapılan veya eczaneden satın alınan ilaçlardan kesilen üyelik ücretidir. Kolluk kuvvetleri tarafından haciz; itfa hakkının uygulanmasına ilişkin prosedür, özel durumlar dışında, kişinin maaşından 4/1 kesinti yapar.

Yeriz ödemeler;

sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya maaş alanlar bazen hak ettikleri maaşı alıyorlar. Bu koşulları belirledikten sonra aylık geliriniz veya maaşınız% 25'i geçmediğinde tahsil edebilirsiniz.

Ne Zaman Emekli Olurum?


Sigortalılık süresi, kişinin çalışmaya başladığı ve sigortalandığı tarih ile emeklilik tarihi arasındaki süreyi ifade eder. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumunda çalışan kişi için işveren tarafından ödenen sigorta primi, prim ödeme süresi olarak da adlandırılır. Bütün bunlar işle birlikte yapılmalıdır. Sosyal güvenlik 1 ay 30 günden başlar ve 12 ay 1 yıldan başlar. Erkek ve kadın çalışanlar, memurlar, işçiler veya bağlı çalışanlar konu dışıdır ve üç koşulu karşılamalıdır;

  1. Belirli bir süre için sigortalı olmak, çalışma tarihine ve kadın ve erkek çalışanlar arasındaki süreye göre değişiklik göstermektedir.
  2. Prim sosyal güvenlik kurumuna ödenmiş olmalıdır.
  3. Yaşınız önemlidir ve kadın ve erkek çalışanların yaşları farklıdır.

Bu 3 koşul karşılanmalıdır.

Erkekler İçin Şartlar

8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri ​​arasında çalışanlar ve 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk sigortalı olanlar karşılıklı şartlara sahiptir. Aynı değil. Erkek çalışanlar için; Eylül 1976'dan önce işe girdiyseniz 25 yıl sigortalı olup yaş sınırlaması olmaksızın 5000 gün prim ödeyebilirsiniz. Ocak 1983'te ilk kez işe alındıysanız, 25 yıl sigorta alacak, 5150 gün prim ödeyeceksiniz ve ardından 47 yaşında olacaksınız. Eylül 1999'dan sonra ve 30 Nisan 2008'den önce ilk kez çalışmaya başladıysanız ve sigorta süresi aramıyorsanız, 7000 gün prim ödeyerek 60 yaşında olabilirsiniz.

Kadınlar İçin Şartlar

5 Ocak 2008 tarihinden itibaren sigorta başvurusunda bulunursanız, 7.200 gün prim ve 58 yaş sigorta yaşından yararlanabilirsiniz. Bu tarihlerden en önemlisi 7.200 iş gününü tamamlamış olmanız ve 31.12.2035 tarihine kadar emeklilik hakkınızın olmamasıdır. Diğer koşullar;

  • 23.05.2002 tarihi öncesinde tamamlamış durumunda 50 yaş,
  • 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında 52 yaş,
  • 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında 54 yaş,
  • 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 56 yaşında olabilirsiniz.

Emekli Maaşı e-Devlette Ne Zaman Görülür?

Sosyal güvenlik kurumu, emeklilik ihtiyaçlarınızın kesinleştiğini ve ödendiğini belirten bir mektup gönderir. Mektup ayrıca alacağınız maaşın tarihini ve miktarını ve size emekli maaşı ödeyecek banka bilgilerini de içerecektir. İl veya bölgenizin SGK meclisine gidip emekli aylığınızın ödenip ödenmediğini belirlemek için başvurabilir, e-devlet üzerinden de öğrenebilirsiniz.

PTT Emekli Maaşı Sorgulama

SSK'dan emekli olanlar ilk maaşlarını PTT'den alacaklar. Bu grubun emeklilerinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur, tahvil ve emeklilik fonlarından emekli olan vatandaşlar SGK İl Meclisine başvurabilir veya alacakları e-devlet şifresini kullanarak PTT üzerinden maaşlarını taşıyabilirler.



Son Güncelleme: 03.11.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Emekli MaaşıSGKE-devlet
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