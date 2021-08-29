Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, daha önce yaptığı bir açıklamada bireysel ihtiyaç kredilerinin sınıflandırılması yönünde bir çalışma başlatacaklarını duyurmuştu. Bakan Elvan'ın bu açıklamaları sonrası harekete geçidi ve bireysel kredi sınırlandırılma programları devreye alındı. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun çalışmalarına Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği'de katılırken programla ilgili detaylar da yavaş yavaş netleştiği belirtildi.

Önümüzdeki hafta sonu gibi tamamlanması planlanan çalışmalarda bireysel ihtiyaç kredilerine kredi kartı limiti gibi bir bir limit getirilmesi gündeme geldi. Aylık gelire göre getirilecek olan limit dahilinde ise müşterilere maaşlarının karşılayacağı kadar kredi çıkması değerlendiriliyor.

"KREDİ KARTLARINDA 4 KAT SINIRI BULUNUYOR"

Banka müşterileri için çıkarılan kredi kartları için limiti bankalar belirliyor. İlk kez kredi kartı alan banka müşterisi ilk yılda aylık gelirlerinin en fazla 2 katı limite sahip olurken takip eden diğer yıllarda bu iimit 4 kata kadar çıkabiliyor.

İhtiyaç kredileri kapsamında böyle bir durum yaşanmıyor. Ekonomi yönetimi tarafından yapılacak yeni düzenlemeyle kredilerde de benzer bir formül uygulanması planlanırken bireysel ihtiyaç kredileri kişinin aylık gelirinin belli bir katı üzerinden çıkması düşünülüyor.

VADEDE BİR DEĞİŞİM YAPILMAYACAK

Kredi vadeleri konusunda ise hiç bir değişim yapılmayacak. BDDK tarafından 2019 yılında alınan bir kararda tüketicinin kullandığı kredilerde genel vade sınırını 60 aya çıkarıldığı belirtilmişti. 2020 yılı sonuna doğru ise bu vade 36 aya indirilmişti. Yapılan yeni düzenlemelerde ise 36 ay vadede bir değişim yapılmayacağı belirtildi.