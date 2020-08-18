Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü

Son günlerde altının yaşadığı inanılmaz yükseliş karşısında yatırımlarını altın cinsinden yapan kişilerin yüzünü güldürdü. Bireysel Emeklilik sigortasını altın değerinden yapan kişiler%14,73 yükselişe geçti. Faizli emeklilik tercih edenlerin ise artışı %11,36 oranında oldu. Faiz bulunmayan fonlarda ise durum %39,22 şeklinde.
Bireysel emeklilikle altın fonuna sahip olanlar 7 ayda %52 oranında getiriye sahip oldu. Değişken katılım fonundan ise bu sayı %20 oldu. Bireysel emeklilik fonlarında fonların kontrolü büyük önem taşımaktadır. Doğru fonlara yatırım yapmak kazancı da aynı oranda arttıracaktır.
Son Güncelleme: 18.08.2020 06:37