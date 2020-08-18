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Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü

Bireysel emeklilikte altın fonlarını tercih eden kişiler kazancını katladı. Ayrıca değişken katılım fonunu tercih eden kişiler de getiri sahibi oldu.

18 Ağustos 2020 Salı 06:24
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
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Son günlerde altının yaşadığı inanılmaz yükseliş karşısında yatırımlarını altın cinsinden yapan kişilerin yüzünü güldürdü. Bireysel Emeklilik sigortasını altın değerinden yapan kişiler%14,73 yükselişe geçti. Faizli  emeklilik tercih edenlerin ise artışı %11,36 oranında oldu. Faiz bulunmayan fonlarda ise durum %39,22 şeklinde.


Bireysel emeklilikte mevduat faizi 7 ayda %5 oldu. Mevduat hesabı kullanan kişiler için ise 1.36 puan kazandılar. Hisse senedini tercih eden kişiler %5 azalma yaşarken enflasyon sebebi ile bu oran %11’lere yükseldi.  Bireysel emeklilikte altına yatırım yapan kişiler en çok kazananlar oldu. 51,27 dolar için 16,72 getiri sağladılar. Bireysel emeklilikle kişiler 83 TL kadar kar kazanmış oldu.

Bireysel emeklilikle altın fonuna sahip olanlar 7 ayda %52 oranında getiriye sahip oldu. Değişken katılım fonundan ise bu sayı %20 oldu. Bireysel emeklilik fonlarında fonların kontrolü büyük önem taşımaktadır. Doğru fonlara yatırım yapmak kazancı da aynı oranda arttıracaktır.



Son Güncelleme: 18.08.2020 06:37
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