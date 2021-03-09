Günümüzde ekonomik şartlara uyum sağlamak maalesef çok kolay olmuyor. Ağırlaşan yaşam şartlarından dolayı vatandaşlar kendilerine ek gelir kaynakları bulmak için uğraşıyorlar. Pek çok vatandaş da geçinmek ve ay sonuna rahat gelebilmek adına bankalara başvuruyorlar. Maddi yönden biraz da olsa rahatlamak isteyenler banka kredilerine başvurarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Fakat, maalesef ki her bir borç yeni bir borcun doğmasına ve vatandaşların birden çok bankaya borç yaparak kısır bir döngüye girmesine neden oluyor.

Vatandaşlar yaşam mücadelesinde çeşitli nedenler ile banka kredilerine yöneliyorlar. Bankalardan çekilen kredilerin borcu ödenmediğinde çare olarak başka bir bankadan kredi çekerek o bankaya borçlanmayı uygun görüyorlar. Kredi çekilen bankanın sayısı arttıkça borç miktarı da artıyor ve işin içinden çıkılması zorlaşıyor.

Birden çok bankaya borcu olanların ne yapması gerekiyor?

Bu devirde pek çok kişi birden çok bankaya borç yapmış durumda. Banka borçları ödenmeyince durumlar daha zorlu bir hale dönüyor. Banka ödemeleri de bir araya gelince vatandaşlar işin içinden çıkmakta zorlanıyorlar. Birden çok bankaya borcu olan kişiler için bazı çözüm yolları bulunuyor. Bu çözüm yollarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Bütçe planı yapın

Birden çok bankaya borcu bulunan kişilerin ilk olarak yapmaları gereken bütçe planlaması yapmaktır. Günlük yaşama bakıldığında aslında fazla gereksiz harcamalar yapıldığı görülüyor. Böyle durumlarda da öncelikle gereksiz olarak görünen harcamaları hayatımızdan çıkarmak gerekiyor. Bu doğrultuda, kullanılmakta olan operatör tarifelerinde küçültmeye gidilebilir, ücretli TV abonelikleri iptal edilebilir, gezme veya da dışarıdan yemek yeme gibi alışkanlıklara kısıtlama getirilebilir. Bu sayede bütçenizde daha çok para kaldığını göreceksiniz.

Ek iş imkanınız bulunuyorsa değerlendirin

Borç kapatma planı yapın

Ele geçen gelirin yetmediği zamanlarda kişiler ek gelire ihtiyaç duyuyorlar. Çalışma saatleri ile düzenleri uygun olan kişiler ek iş yapabilirler. Bu sayede az bile olsa haneye ek bir para girişi sağlanır. Elde edilen paranın miktarı arttıkça, borçların ödenmesi de bir o kadar kolaylaşmış olur.

Birden çok borcu olan kişiler borçlarını kapatmak için en acil olan yöntemi seçmeliler. Borçların birden çoğu acil borç ise böyle durumlarda faizi en fazla olan seçilmelidir. Bu sayede faiz oranını daha da düşürerek borç kapama işlemi gerçekleştirilir. Mümkün ise borçların bir bankada toplanarak ödemelerin tek bir yere yapılması sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Borçlar tek bir bankada nasıl toplanır?

Borç birleştirme işlemleri “Borç Transfer Kredisi” ile yapılıyor. Borçlarını bir bankaya toplayabilen kişiler, yeni bir yapılandırmayla ödemelerini bir bankaya yaparlar. M

Bu yöntemi kullanmak için, bireyin birden çok bankaya borcu olmalı. Seçtiği banka ile iletişim kuran kişi, bankanın şubelerine gidip başvurusunu yapabilir. Kişi, SMS aracılığı ile ön başvuru işlemini de yapabilir. Yapılan başvuru değerlendirildikten sonra SMS ile olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılır. Kişi eğer ki olumlu bir cevap alır ise bankaya başvuru yapabilir.

Banka borç transfer kredisi onayını aldıktan sonra, kişiye ait olan bütün banka borçları EFT aracılığıyla banka tarafından kapatılıyor. Borç kapama işlemini yapmış olan banka, borçlu olan müşteri ile yeni bir yapılandırma süreci oluşturarak müşterisinin toplam borcunu taksitlendirir.

Hangi bankalar borç birleştirme işlemi yapıyor?