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Bir Bitcoin bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2021 Pazartesi Bitcoin alış, satış fiyatları

Yatırım şekillerinden biri olan Bitcoin oranları, hızlı bir şekilde değişmektedir. Bitcoin bugün ne kadar arttı? Güncel Bitcoin oranları detayları ile birlikte içeriğimizde...

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:20
Bir Bitcoin bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2021 Pazartesi Bitcoin alış, satış fiyatları
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Kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin’ in son durumu hakkında detaylar merak edilmektedir.

Altın ve dövize ek olarak Bitcoin yatırımı yapılmaktadır.

Bitcoin bugün ne kadar?

Güne $48.771,0000 ile başladı ancak 10:05 civarında %3,21 düştü. 27 Ocak tarihinde son bir ayın en düşük miktarını gördü. 14 Şubat tarihinde son bir ayın en yüksek seviyesiyle kapanışı yaptı. 1 Bitcoin $46.948,00 ve ₺328.964,00 ‘ye denk gelmektedir.

Değişim oranları

($) olarak haftalık %20,90, aylık %27,62, yıllık ise %354,91 oranı vardır.

(₺) olarak ise haftalık %19,99, aylık %19,73, yıllık ise %426,14 oran bulunmaktadır.

Diğer para birimleri ile ilişkisi

1 Bitcoin 333,803.17 TL, 47,279.49 Dolar, 39.296,58 Euro’dur.

Fiyattaki Değişim (24s)   0.88%

Bitcoin Hacmi (24s)  68,586,752,287 $ Dolar

Bitcoin’in Piyasa Değeri  865,493,614,688   $ Dolar

Bitcoin fiyatlarının güncel durumu

Bitcoin: 342,564.93 TL

Ethereum: 342,564.93

LTC/ TRY: 1,469.92

DAST /TRY: 1,648.73

HOT/TRY: 0.0090452

DOGE/TRY: 0.3950890

LINK/TRY: 194.419

XRP/TRY: 3.871001

BAT/TRY: 4.724691

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:20
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