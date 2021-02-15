Bir Bitcoin bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2021 Pazartesi Bitcoin alış, satış fiyatları

Kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin’ in son durumu hakkında detaylar merak edilmektedir.
Altın ve dövize ek olarak Bitcoin yatırımı yapılmaktadır.
Bitcoin bugün ne kadar?
Güne $48.771,0000 ile başladı ancak 10:05 civarında %3,21 düştü. 27 Ocak tarihinde son bir ayın en düşük miktarını gördü. 14 Şubat tarihinde son bir ayın en yüksek seviyesiyle kapanışı yaptı. 1 Bitcoin $46.948,00 ve ₺328.964,00 ‘ye denk gelmektedir.
Değişim oranları
($) olarak haftalık %20,90, aylık %27,62, yıllık ise %354,91 oranı vardır.
(₺) olarak ise haftalık %19,99, aylık %19,73, yıllık ise %426,14 oran bulunmaktadır.
Diğer para birimleri ile ilişkisi
1 Bitcoin 333,803.17 TL, 47,279.49 Dolar, 39.296,58 Euro’dur.
Fiyattaki Değişim (24s) 0.88%
Bitcoin Hacmi (24s) 68,586,752,287 $ Dolar
Bitcoin’in Piyasa Değeri 865,493,614,688 $ Dolar
Bitcoin fiyatlarının güncel durumu
Bitcoin: 342,564.93 TL
LTC/ TRY: 1,469.92
DAST /TRY: 1,648.73
HOT/TRY: 0.0090452
DOGE/TRY: 0.3950890
LINK/TRY: 194.419
XRP/TRY: 3.871001
BAT/TRY: 4.724691
Son Güncelleme: 15.02.2021 19:20