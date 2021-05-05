BioNTech hisse rekoru kırdı

Almanya merkezli bir sağlık kuruluşu olan BioNTech, dünya genelinde ilk onaylanan koronavirüs aşısını geliştiren kurum olarak dikkat çekiyor. BioNTech CEO’su Uğur Şahin, son 18 ay içinde BioNTech firmasının hisselerinde 14 kart artış meydana geldiğini söyledi.

Koronavirüs salgını en çok BioNTech firmasına yaradi. BioNTech firması 2019 yılının Ekim ayında halka arz edilmişti. Başlangıçta hisse fiyatı 13 dolardan işlem görüyordu. 1 Ocak 2021 tarihinde yoğun tek hisse fiyatı 81 dolar olmayı başardı. Günümüzde ise BioNTech hisse fiyatı 211 dolar seviyesinde işlem görüyor. Şirketin hisseleri son dört ay içerisinde %160 değer kazandı. Bu sonucun ardından şirketin toplam değeri 50,45 milyar dolara yükseldi.

BioNTech firması, Türk bilim insanı uğur Şahin tarafından yönetiliyor. Dünya genelinde ilk kez koronavirüs aşısı çıkartarak onay alan firma olma özelliğini koruyor.