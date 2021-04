Binance'den nasıl para çekilecek? Binance kripto para transferi ve alım satımlar nasıl olacak?

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance'den Türkiye'deki yatırımcıları için önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Binance.com üzerinden TL transferlerinin kaldırılacağı duyuruldu. 29 Nisan 2021 Perşembe günü itibariyle Ininal ve Papara aracılığı ile çekme işlemlerinin yapılmaycağı duyuruldu.

Binance.com.tr işlemlerine herhangi bir sınırlama getirilmezken Binance'in sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” uyarınca 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto para platformları için yatırma ve çekme işlemlerine aracı olamayacaktır.

Bu sebeple, Binance.com üzerinde Ininal ve Papara firmaları aracılığı ile TRY yatırma ve çekme işlemlerinin 29 Nisan 2021 saat 14:00 itibaren yapılmayacağını üzülerek bildirmek isteriz. Fakat, bu durum TRY işlem çiftlerini etkilemeyecek ve söz konusu alım satım çiftleri işlem görmeye devam edecek. Buna ek olarak, bu tarihten sonra TRY bakiyenizi BUSD, USDT, BTC ve diğer kripto paralara çevirebilir ve çekme işlemlerini yapabilirsiniz.

Para çekimi için neler yapılabilir?

Binance Global'de yatırımı bulunan Türkiye'den kullanıcıların ise bu gelişmenin sonrasında para çekimi için ilk olarak paralarını Türkiye'de bulunan sitedeki cüzdana aktarma yapmaları sonrasında da bankadan çekme işlemini yapmaları gerekir. Ayrıca diğer kripto para borsalarında olan cüzdanlar ile de kripto para cinsinden para çekimi yapabilirler.