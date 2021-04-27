İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Binance'den nasıl para çekilecek? Binance kripto para transferi ve alım satımlar nasıl olacak?

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından olan Binance, Türk Lirası çekimlerini kaldırdığını açıkladı. Bu gelişmenin üzerine binlerce kişi borsada bulanan paralarını nasıl çekeceklerini araştırmaya başladı. Binance para çekimi nasıl yapılacak, Binance kripto para alım ve satımları nasıl olacak gibi soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 23:25
Binance'den nasıl para çekilecek? Binance kripto para transferi ve alım satımlar nasıl olacak?
Takip Et:

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance'den Türkiye'deki yatırımcıları için önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Binance.com üzerinden TL transferlerinin kaldırılacağı duyuruldu. 29 Nisan 2021 Perşembe günü itibariyle Ininal ve Papara aracılığı ile çekme işlemlerinin yapılmaycağı duyuruldu.

Binance.com.tr işlemlerine herhangi bir sınırlama getirilmezken Binance'in sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” uyarınca 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto para platformları için yatırma ve çekme işlemlerine aracı olamayacaktır.

Bu sebeple, Binance.com üzerinde Ininal ve Papara firmaları aracılığı ile TRY yatırma ve çekme işlemlerinin 29 Nisan 2021 saat 14:00 itibaren yapılmayacağını üzülerek bildirmek isteriz. Fakat, bu durum TRY işlem çiftlerini etkilemeyecek ve söz konusu alım satım çiftleri işlem görmeye devam edecek. Buna ek olarak, bu tarihten sonra TRY bakiyenizi BUSD, USDT, BTC ve diğer kripto paralara çevirebilir ve çekme işlemlerini yapabilirsiniz.

Para çekimi için neler yapılabilir?

Binance Global'de yatırımı bulunan Türkiye'den kullanıcıların ise bu gelişmenin sonrasında para çekimi için ilk olarak paralarını Türkiye'de bulunan sitedeki cüzdana aktarma yapmaları sonrasında da bankadan çekme işlemini yapmaları gerekir. Ayrıca diğer kripto para borsalarında olan cüzdanlar ile de kripto para cinsinden para çekimi yapabilirler.




Son Güncelleme: 27.04.2021 23:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BinanceBinance Türk LirasıBinance Para çekme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı borcu olanlara Finansbank, TEB, Garanti, Akbank'dan borç kapatma kredisi
Kredi kartı borcu olanlara Finansbank, TEB, Garanti, Akbank'dan borç kapatma kredisi
Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası
Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası
27.04.2021 Salı Günü Altın fiyatları, Çeyrek ne kadar, Altın gram fiyatı ne kadar?
27.04.2021 Salı Günü Altın fiyatları, Çeyrek ne kadar, Altın gram fiyatı ne kadar?
27.04.2021 Salı Günü Serbest Piyasa Döviz Kurları, Dolar, Euro ne kadar?
27.04.2021 Salı Günü Serbest Piyasa Döviz Kurları, Dolar, Euro ne kadar?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu? BTC kaç dolar? 26 Nisan 2021 kripto paralarda son durum!
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu? BTC kaç dolar? 26 Nisan 2021 kripto paralarda son durum!
Son Dakika: Ziraat Bankası kredi vereceğini açıkladı. Başvuru şartları nelerdir?
Son Dakika: Ziraat Bankası kredi vereceğini açıkladı. Başvuru şartları nelerdir?

Popüler Haberler

Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
E-devlet Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi alma işlemleri
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
10000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz
Bankalardan uygun alışveriş kredisi imkanı 2021
Kenan Işık sağlık durumu nasıl?
Maraşlı hangi günler yayınlanıyor? Atv Maraşlı tekrar bölümleri ne zaman?
TOKİ engelli başvuru şartları nedir? Hangi kolaylıklardan yararlanabiliyorlar?
Doya Doya Moda konuğu şarkıcı Deha Bilimlier kimdir?
Kırmızı Oda dizisinin Nihal'i Esra Ronabar'ın hayat hikayesi!
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Survivor İsmail Balaban nişanlısı kimdir, nişanlısından ayrıldı mı?
Alya dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
TRT Masumlar Aprtmanı dizisi ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı dizisi final tarihi belli mi?
Survivor İsmail nişanlısından ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Atv canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.