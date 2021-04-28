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Binance NFT piyasasına mı giriyor?

Binance dünyanın en büyük kripto para borsasından bir tanesidir. 2020'den bu yana birçok alanda hisse satın alan Binance şu an NFT piyasasıyla ilgileniyor. Daha önce Apple, Tesla ve Microsoft gibi hisseleri almıştı. Şimdi kendi NFT piyasasını oluşturmayı hedefliyor. Binance'e dair her şey haberimizde!

28 Nisan 2021 Çarşamba 01:41
Binance NFT piyasasına mı giriyor?
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Dünyada kripto para borsası denilince akla gelen sayılılardan bir tanesi Binance'dir. En çok hisselere sahip olan Apple, Microsoft ve Tesla'dan hisse alım satımı yapan Binance şimdide NFT piyasasına girmek için hazırlanıyor.

NFT'yi sanatçılarla birlikte kurmak isteyen Binance, dünyaca ünlü sanatçılara çağrıda bulundu. Benzersiz sanat eserlerini NFT varlıklarına çevirme yolunda adım atmaya kararlı. 

Haziran ayı gibi faaliyete başlayacak olan NFT, kurucusu Helen Hai'dir. Hai'nin açıklamalarına göre, “Amacımız, 

Binance blockchain

 altyapısı ve topluluğu tarafından desteklenen en hızlı ve en ucuz çözümlerden yararlanarak, dünyanın en büyük 

NFT ticaret platformunu

 en iyi para basma, satın alma ve takas deneyimini sağlamaktır” sözlerini ekledi.

Binance açtığı resmi intenet sitesinde üyelik vererek, bilgilendirmeye başladı. Abone ol kısmından gelişmelerden haberdar etmek amacıyla düzenlendi. Ayrıca sanatçılar için yine aynı resmi site üzerinden başvuru bölümü oluşturuldu. Binance ile iletişime geçmek isteyen sanatçılara da bilgilendirme yapılacağı kaydedildi. 

Öneğin; Saba Tümer'in kahkahası bir sanat eseri olarak gösterilerek satışa sunuldu. Türkiye'de de bazı belediyeler buna önek oldu. NFT tokenler kripto teknolojisiyle birlikte sanat eserlerinin veya nesnesin biricik olmasından yola çıkarak varoluyor.

NFT olarak sanatçının eseri başka birine geçse bile bazı haklarından hala sanatçı yararlanabiliyor. 

İlk Ethereum olarak ödeme yapıldı. Ethereum tabanlı olduğu için ödemelero şekilde yapıldı. 

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 01:41
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Anahtar Kelimeler:
BinanceNftPiyasa
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