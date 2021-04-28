Binance NFT piyasasına mı giriyor?

Dünyada kripto para borsası denilince akla gelen sayılılardan bir tanesi Binance'dir. En çok hisselere sahip olan Apple, Microsoft ve Tesla'dan hisse alım satımı yapan Binance şimdide NFT piyasasına girmek için hazırlanıyor.

NFT'yi sanatçılarla birlikte kurmak isteyen Binance, dünyaca ünlü sanatçılara çağrıda bulundu. Benzersiz sanat eserlerini NFT varlıklarına çevirme yolunda adım atmaya kararlı.

Binance blockchain

NFT ticaret platformunu

Haziran ayı gibi faaliyete başlayacak olan NFT, kurucusu Helen Hai'dir. Hai'nin açıklamalarına göre, “Amacımız,altyapısı ve topluluğu tarafından desteklenen en hızlı ve en ucuz çözümlerden yararlanarak, dünyanın en büyüken iyi para basma, satın alma ve takas deneyimini sağlamaktır” sözlerini ekledi.

Binance açtığı resmi intenet sitesinde üyelik vererek, bilgilendirmeye başladı. Abone ol kısmından gelişmelerden haberdar etmek amacıyla düzenlendi. Ayrıca sanatçılar için yine aynı resmi site üzerinden başvuru bölümü oluşturuldu. Binance ile iletişime geçmek isteyen sanatçılara da bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Öneğin; Saba Tümer'in kahkahası bir sanat eseri olarak gösterilerek satışa sunuldu. Türkiye'de de bazı belediyeler buna önek oldu. NFT tokenler kripto teknolojisiyle birlikte sanat eserlerinin veya nesnesin biricik olmasından yola çıkarak varoluyor.

NFT olarak sanatçının eseri başka birine geçse bile bazı haklarından hala sanatçı yararlanabiliyor.

İlk Ethereum olarak ödeme yapıldı. Ethereum tabanlı olduğu için ödemelero şekilde yapıldı.