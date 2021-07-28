Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?

Son yıllarda kripto para yatırımına olan ilgi oldukça arttı. Kripto para yatırımı için bazı borsalar kullanılmaktadır. Borsalar arasından çok fazla popüler olan Binance sisteminin ne olduğu merak edilmektedir. Binance nedir?

Binance

Binance, son zamanlarda en sık kullanılan kripto para borsalarından biridir. Borsada para ticareti yapan milyonlarca kullanıcı, birikimlerini kripto para birimlerinde değerlendirmeye çalışıyor. Binance, çeşitli kripto para birimlerini içeren bir kripto para borsasıdır ve bu alanda işlem yapmaya hazırdır. Yüksek işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsasıdır.

Binance, yüksek frekanslı ticaret yazılımı geliştiren Changpeng Zhao tarafından kuruldu ve kripto para birimlerine güvenle yatırım yapabilen milyonlarca insanın tercih ettiği önde gelen borsalardan biri. Binance, özellikle altcoinlerin kullanıma sunulmasından sonra kullanıcı sayısını hızla artırmayı başardı.

Binance'in işlem hacmi başarıyla dünyanın altıncı en büyük borsası oldu. BTC Turk ve Paribu gibi Türkiye'nin en popüler kripto para borsaları sırasıyla 46. ve 51. sırada yer alıyor. Binance'in en popüler nedeni sunduğu hizmetin diğer kripto para borsalarına göre daha düşük komisyon oranına sahip olmasıdır.

Binance hesap açma adımları

Yukarıdaki linkten Binance sistemine kolayca üye olabilirsiniz. Sayfaya girdikten sonra Sağ üst köşede yer alan Register butonuyla kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sizden mail ve şifre oluşturmanız istenecektir. Adımları takip ettikten sonra onay maili mailinize gönderilecek. Buradan onaylama işlemini gerçekleştirerek hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Binance para yatırma işlemleri nasıl gerçekleşir?

Binance'e para yatırmak isteyen kullanıcılar hesap açma prosedürünü tamamladıktan sonra diledikleri zaman para yatırma imkanına sahip olacaklardır. Binance para yatırma işlemleri için kullanıcılar önce paralarını Bitcoin'e çevirmelidir. Çünkü dövize doğrudan TL veya USD transferi mümkün değildir.

Binance, trbinance.com altında bankalarla işbirliği yapmaktadır. Vakıfbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla Türk Lirası'nda işlem yapabilirsiniz. Binance üzerinden yapılan işlemlerde %0,1 işlem ücreti alınmaktadır. Başka bir deyişle, 1.000 dolarlık bir işlem için 1 dolarlık bir komisyon ödenmektedir.

Binance güvenilir mi?

Binance, üyelere iki aşamalı doğrulama ve kimlik doğrulama seçenekleri sunar. Bu iki güvenlik uygulaması sayesinde Binance'in oldukça güvenilir bir kripto para borsası olduğu söylenebilir.

Binance'in çok sayıda altcoin'i var. Bu altcoinlerden veya kullanıcılardan kaynaklanan tüm güvenlik hataları kısa süre içerisinde düzeltilecektir. Bu nedenle kullanıcılar sorunsuz bir şekilde kripto para birimine yatırım yapabilirler. Kripto para borsasına girmek isteyenler için Binance iyi bir tercih olabilir.