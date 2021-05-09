Binance nasıl kayıt olunur? Binance ve TR Binance kayıt ve onay işlemleri ve Kayıt rehberi

Son dönemde gerek Türkiye gerekse dünya çapında en çok tercih edilen yatırım yöntemlerinden biri de kripto paralar oldu. Kripto para denince akla ilk gelen borsa olan Binance kapsamında ise 107 milyona yakın kullanıcı her gün milyonlarca işlem gerçekleştiriyorlar. Günlük 100 milyar dolar işlem hacmiyle kripto para borsaları arasında başı çeken Binance, Türkiye’de de 2 milyona yakın üyeyi kapsamında barındırıyor. Binance, tüm kullanıcılara Binance Global borsası üzerinden hizmet verse de Türkiye’deki müşterilerin daha kolay işlem yapabilmesi için Binance TR borsası da aktif bir şekilde çalışmaktadır.

Binance Global ve Binance TR farkları nelerdir?

Binance TR ile Binance Global arasındaki en önemli fark içerik ve para yatırma yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcılar iki borsa kapsamında da kendilerine hesap açabilmektedirler. Ancak Binance TR kapsamında Türkiye’deki kullanıcılara ekstra kolaylıklar sağlanmaktadır.

Binance TR

Binance’nin 2020 senesi Eylül ayında Türkiye’deki kullanıcılara daha hızlı hizmet sunmak maksadıyla açmış olduğu Binance TR borsası, Binance Global borsasından farklı olarak havale ve EFT ile kripto para alım satımı yapılmasına olanak sağlamaktadır. Binance TR kapsamında şu an için 20-25 çeşit kripto para yer almaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, Yapıkredi ve İş Bankası gibi bankalarla birlikte çalışan Binance TR ile7 gün 24 saat boyunca kripto para borsasına para yatırılıp çekilebilmektedir. Kullanıcılar arasında “ Binance kayıt nasıl yapılır? ” diye soran okurlarımız için Binance kayıt olma linki aşağıdaki kısımda yer almaktadır. İçeriğimizin devamında hesap açma işlemleri hakkındaki ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Binance Global

Binance Global 2017 senesinin Temmuz ayından bu zamana kadar dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hizmet veren kripto para borsasıdır. Türkiye’deki kullanıcıların da Binance Global kapsamında hesap açmaları mümkündür ancak bu borsaya havale ile yatırım yapılamamaktadır. Türkiye’deki kullanıcıların Binance Global’e yatırım yapabilmeleri için papara, ininal, advcash veya kredi kartlarını kullanmaları gerekmektedir.

Binance Global’in en büyük avantajı kapsamında birçok çeşit kripto paranın yer almasıdır. Kullanıcılara sunulan vadeli coin, anında alım satım, coin faizi gibi yatırım seçenekleri çokça tercih edilmektedir. “ Binance nasıl kayıt olunur, Binance’ye nasıl üye olunur?” diye soran okurlarımız için aşağıdaki kısımda Binance Global kayıt olma linki yer alıyor. İçeriğimizin devamında binance üye olma, binance kayıt olma, binance hesabı açma işlemleri hakkında ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaştık.

Binance uygulaması ile kripto para almak çok kolay!

Son dönem içinde kripto para alım satımına ilginin artmasıyla birlikte kullanıcıların bu işlemlerini kolayca yapabilmeleri için mobil uygulamalar ortaya kondu. Kripto para borsasının en önemli isimlerinden olan Binance de kullanıcılar için Binance mobil uygulaması nı kullanıma açtı. Binance uygulaması yla beraber kullanıcılar kripto para alım satım işlemlerini oldukça kolay şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Aşağıdaki kısımda tüm platformlar için Binance uygulaması nı indirme linkleri yer alıyor.

Masaüstü MacOS

Masaüstü Windows

Binance Global hesap açma

Okurlarımız arasında “ Binance kayıt olamıyorum, Binance üye olamıyorum, Binance nasıl kayıt olunur? ” sorularını soran birçok kişi yer almaktadır . Binance kayıt aşamaları, Binance kayıt adımları, Binance kayıt olma şartları, Binance kayıt için gerekli belgeler hakkında tüm ayrıntılara yer verdiğimiz yazımızda Binance hesap oluşturma, Binance kayıt olma işlemleri ni bir bir sıralayacağız.

Binance kayıt olmak için öncelikle buraya tıklanarak ilgili intenet adresine gidilmesi gerekmektedir. Açılan intenet adresinde Binance Global hesap oluşturma ekranı yer alacaktır. Binance üye olma işlemleri sırasında kullanıcılara iki seçenek sunulmaktadır. Bunlar e-posta ile üye olma ve mobil ile üye olma seçenekleridir. Sizler de istediğiniz yöntemle üye olabilirsiniz. Binance şifre oluşturma işlemlerinin ardından hesap oluştur tuşuna basılması gereklidir. Bu tuşa basıldıktan sonra kullanıcıların karşısına basit bir bulmaca çıkacaktır. Bu bulmacanın geçilmesi sonrasında Binance kayıt doğrulama işlemlerine başlanacaktır.

Binance kayıt doğrulama işlemleri sırasında kullanıcıların vermiş oldukları mail adresine 6 haneli bir kod gönderilecektir. Bu kodun 30 dakika içinde ilgili alana girilmesi gerekmektedir. Binance doğrulama kodu nun ilgili alana girilmesi sonrasında Binance hesap oluşturma, Binance üye olma, Binance kayıt olma işlemleri tamamlanmaktadır. İşlemlerin tamamlanmasıyla Binance sisteminin nasıl işlediğine dair bilgilendirmeler kullanıcılara yapılmaktadır.

“Alım satıma başlamak için para yatırın”

Bu kısım aracılığı ile yatırım yapmak için borsaya para aktarımının gerçekleştirilebileceği ekrana gidilebilmektedir. Binance para yatırma işlemleri ve Binance para aktarma işlemleri sırasında her seferinde kullanıcılardan kimlik doğrulama işlemini tamamlamaları istenmektedir. Bu işlem kullanıcıların hesaplarının güvenliği ve bilgileri dışında işlem gerçekleştirilmesinin engellenmesi adına yapılmaktadır.

Binance kimlik bilgileri doğrulama ekranı

Binance limit arttırma işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Binance güvenlik ayarları sayfası

Bu sayfa üzerinden Binance üzerinden iki adımlı doğrulama gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemle birlikte hesaplar daha korumalı hale gelecektir. Sağ üst bölümdeki “hesabım” sekmesine girildikten sonra “güvenlik” seçeneğine basılması gerekmektedir. Üyeliği e-posta ile oluşturduysanız SMS ile doğrulamayı etkinleştirebilirsiniz. Bu işlem ardından hesap üzerinden her işlem yapılacağında hem e-postanıza mail, hem de cep telefonunuza kısa mesaj gelecektir. SMS olarak gelen kodun doğru girilmesi halinde işlemler gerçekleştirilebilecektedir.

Kayıt işleminin mobil olarak yapılması halinde de yine güvenlik sekmesinde güvenlik anahtarı, Google doğrulama ve e-posta seçenekleri sunulacaktır. Bu seçenekler arasında Google Doğrulama’nın seçilmesi halinde bir uygulamanın indirilmesi gerekecektir.

Google Doğrulama: Authenticator

Hesaba giriş yapılması sonrasında 2 aşamalı doğrulama ekranı gelecektir. İstenmesi halinde bu aşama geçilebilmektedir. Daha sonrasında yine “2FA etkinleştir” üzerinden aktif hale getirebilirsiniz. Account sayfası içinde Two-factor Authentication seçeneğini “Enable” yapmanız halinde size özel bir karekod oluşturulacaktır. İndirilen uygulamadan bu karekodun okutulması sonrasında uygulama kullanıcılara dakikada 2 defa şifre oluşturmaktadır. Son aşama olarak da bu şifrenin Binance üzerinden doğru şekilde girilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yüklü hacimde yapılacak işlemler son derece güvenli şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Binance TR nasıl üye olunur, nasıl kayıt olunur?

“ Binance giriş nasıl yapılır, Binance kayıt olamıyorum, Binance üye olamıyorum ” soruları sıklıkla sorulmaktadır. Buraya tıklayarak Binance kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz adrese ulaşabilir, sonrasında ise ne zaman isterseniz Binance hesabınıza erişim sağlayarak yatırımlarınıza başlayabilirsiniz. “ Binance kayıt olmak güvenli mi? ” diye kaygılanan okurlarımız için ise Binance’nin güvenlik uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde aktardık. Binance hesabını silme işlemlerini merak edenler için ise yapılması gerekenler aşağıdaki kısımda yer almaktadır.

Binance TR nasıl hesap silinir, üyelik nasıl silinir?

Binance TR üzerinden hesap silme işlemleri de merak edilenler arasında yer almaktadır. Hesabın/üyeliğin silinebilmesi için sağ üst köşede yer alan menü üzerinden “güvenlik” sekmesine gidilmesi gerekmektedir. Sonrasında “hesabı devre dışı bırak” butonuna basılmalıdır. Bu seçenekle hesabınızı kapatmanız halinde ilerleyen dönemde yeniden aktif hale getirip işlem yapmanız mümkün olacaktır. Ancak hesabı silerseniz üyelik tümüyle ortadan kalkacaktır.