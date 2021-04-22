Binance kimindir? Binance sahibi kimdir? Changpeng Zhao kimdir? Binance kurucusu hakkında bilgiler

Changpeng Zhao’nun kim olduğu merak edilmektedir.

Zhao, bir sene önce normal bir Çin’liydi. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’i kurarak hayatını değiştirdi.

41 yaşında olan iş insanı, geçen sene Temmuz ayında Binance’i kurdu. Kişisel servetini birkaç ay içinde 2 milyar dolara çıkardı. Çin’in en zengin insanlarından biri oldu. Kısa sürede milyarder olarak rekor kırmış olduğu düşünülüyor.

Kanada’ya taşındı

Çin’in Jiangsu şehrinde doğan Zhao, ailesiyle birlikte Kanada’ya taşındı. Montreal McGill Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi üzerine eğitim aldı. Daha sonra Tokyo Menkul Kıymetler Borsası ve Bloomberg’de çalıştı.

Kodlama ustası isim, 30 yaşından önce Bloomberg’in baş teknik müdürü oldu.

2005 senesinde brokerlar için yüksek frekansı olan ticaret sistemleri sunan bir şirket için Fusion Systems’i kurma amacıyla Şangay’a taşındı. Daha sonra Çin hükümetinin yüksek frekanslı ticarete yaptığı baskı sebebiyle girişimi başarısız sonuçlandı.

2013 senesinde 8 ay için Blockchain.info’da çalıştı. Kripto para borsasının cüzdan ekibi olarak görev aldı. Daha sonra OKCoin’de 1 seneden az bir süre teknoloji sorumlusu olarak çalıştı.

Binance günlük cirosu ne kadar?

Zhao’nun kurduğu borsanın günlük cirosu 1.67 milyar dolar. Rakiplerini hızla eleyen borsa, Çin’in en büyük kripto para borsası konumuna geldi.

Binance borsasının dünyanın 3. En büyük borsası olduğu biliniyor. Borsanın geliri, Hong Kong borsa gelirinin yaklaşık 1/3’ünü oluşturuyor. Binance, kendi token’ini yaratınca da gelir elde etti.

Binance token’i Temmuz ayından bu güne ortalama 10 cent’ten 22 dolara yükseldi. Şu an ise 9 dolardan işlem görmektedir. Zhao ve ekibi 80 milyon BNB’ye sahiptir. Güncel kurlar dikkate alındığında bu miktar 720 milyon dolara tekabül ediyor.

Zhao, 2014 senesinde Binance’e girmek için evini ve her şeyini sattı. Platform şu an 6 milyon kullanıcıya sahip. Bu servetin kaynağının temelinde ticari faaliyetler bulunuyor.