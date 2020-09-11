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BİM'de bu hafta 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası

BİM'de bu hafta 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 11 Eylül Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 14:32
BİM'de bu hafta 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
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BİM, Cuma aktüel ürün kampanyası 11 Eylül – 18 Eylül 2020 tarihleri içerisinde geçerli fırsatları kampanya kataloğu içerisinde inceleyebilirsiniz. BİM klasik ürünleri içerisinde kumtel cam ankastre set 1199 fiyat etiketiyle satışa çıkarılmaktadır.


Decolove çok amaçlı dolapları ile mutfak ve balkonlarda eşyalarınızı toparlayabilirsiniz. Demonte olarak gelerek kurulumu son derece kolay bir şekilde yapılabilen dolap evinizin şık parçaları içerisinde bulunuyor. Fakir filtre kahve makinesi ise 130 TL fiyat etiketiyle leziz kahveler pişirebilmenizi sağlıyor.



Son Güncelleme: 11.09.2020 14:32
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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